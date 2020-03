Belgische banken werken aan coronaplan voor bedrijven

De Belgische banken werken aan een regeling die extra steun moet bieden aan bedrijven en particulieren die in de problemen komen door de coronacrisis. Daarbij zullen ze ook gebruik kunnen maken van staatswaarborgen.

Minister van Financiën Alexander De Croo, de Belgische bankenkoepel Febelfin, de Nationale Bank en de gewesten zitten al sinds dit weekend om de tafel om oplossingen uit te werken voor bedrijven en particulieren die door de coronacrisis in financiële problemen dreigen terecht te komen.

Door de steunmaatregelen zouden bedrijven die in financiële ademnood komen tijdelijk hun schulden niet of meer gespreid in de tijd hoeven terug te betalen. Maar ook bijkomende kredieten voor ondernemingen die geld nodig hebben om het hoofd boven water te houwen, zijn mogelijk. 'Als uitgangspunt voor het nieuwe plan wordt gekeken naar eerdere regelingen die werden uitgedokterd tijdens bijvoorbeeld de financiële crisis in 2008 of bij de sluiting van Ford Genk', klinkt het in de sector.

‘Maar de banken zitten niet meer in de situatie van tien jaar geleden. Alles moet worden voorgelegd aan de Nationale Bank. De toezichthouder moet eerst laten weten wat we niet en wel mogen doen. Deze week zou er een definitief akkoord over moeten zijn.'

Staatswaarborg

In dat systeem zou ook gebruik worden gemaakt van staatswaarborgen, waarbij de overheid zich garant stelt voor leningen die door de crisis in de risicozone zijn terechtgekomen. Dat is allang geen Europese primeur meer. Deze week nog lanceerden ook de Franse banken een steunplan waarbij de overheidsgaranties voor risicovolle leningen zijn opgetrokken van 70 naar 90 procent.

En eerder deze maand voerde Italië al een gelijkaardige noodwet met staatswaarborgen in. Die wet bepaalt onder meer ook dat hypotheekeigenaars die door de coronapaniek betalingsproblemen hebben, respijt krijgen.

Ook bij de Belgische banken zouden zulke steunmaatregelen voor hypotheekeigenaars op tafel liggen. Maar een definitief fiat over steun aan hen is er nog niet. 'Er is eerst gekeken naar oplossingen voor de bedrijven, omdat we nog geen acute problemen zien op de markt voor woonkredieten', klinkt het in de wandelgangen. 'Al vermoeden we dat we ook daar de vraag naar hulp zullen zien toenemen op de langere termijn. Het zou in dit geval dus om eerder preventieve maatregelen gaan.'

Alleen op afspraak

In een persmededeling roepen Febelfin en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) bedrijven en particulieren die met vragen zitten op zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bankier. Al kunnen ze er niet langer van uitgaan dat ze zomaar hun bankkantoor kunnen binnenstappen.