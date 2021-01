Belgische belegger neemt sluipweg naar bitcoin

Nu de de bitcoin het ene record na het andere breekt, proberen steeds meer Belgische beleggers van de hype te profiteren door bij onlinebrokers te investeren in fondsen die de koers van de virtuele munt schaduwen. Dat is wettelijk in orde zolang die beurshuizen daar geen reclame over maken.

De eerste week van 2021 is net achter de rug, maar nu al staat vast dat de bitcoin een van de financiële hypes van het jaar wordt. Nadat de koers van de virtuele munt vorig jaar al maal vier was gegaan, brak de bitcoin de voorbije dagen opnieuw records.

Na een dip op maandag maakte de digitale munt een comeback van meer dan 40 procent. Vrijdag noteerde de bitcoin voor het eerst boven de 41.000 dollar. Al kan daar bijzonder snel verandering in komen: de bitcoin staat bekend als bijzonder volatiel en dagen met hevige koersschommelingen zijn eerder regel dan uitzondering. Toezichthouders waarschuwen met de regelmaat van de klok dat de markt niet gereguleerd is en gevoelig is voor fraude en diefstal.

41.000 De bitcoin doorbrak vrijdag de grens van 41.000 dollar.

Schaduwfondsen

Dat weerhoudt spaarders en beleggers er niet van hun kans te wagen. Platformen waar rechtstreeks in digitale munten kan worden gehandeld, beleefden bijzonder drukke dagen - het Amerikaanse Coinbase ondervond technische problemen door de enorme toevloed. Maar ook onlinebrokers die fondsen aanbieden die de koers van de bitcoin schaduwen, kregen meer vragen van klanten.

Volatiele bitcoinfondsen verkopen aan kleine beleggers mag, zolang er geen tamtam over wordt gemaakt.

Ook bij Belgische onlinebrokers is het voor kleine retailklanten mogelijk te beleggen in trackers en ETF’s die gelinkt zijn aan de bitcoin of andere virtuele munten. Dat lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk, want België voerde al in 2014 een commercialisatieverbod in voor beleggingsproducten die zijn afgeleid van de bitcoin en andere virtuele munten.

Daardoor mogen financiële instellingen geen reclame maken voor dat soort beleggingen of die op een andere manier in de picture zetten. Als een onlinebroker louter toegang verschaft tot markten waar die effecten worden verhandeld en beleggers daar zelf de weg naartoe vinden, gaat hij zijn boekje niet te buiten, valt te horen bij de Belgische financieeltoezichthouder FSMA. Anders gezegd: volatiele bitcoinfondsen verkopen aan kleine beleggers mag, zolang er geen tamtam over wordt gemaakt.

Beleggersfora

‘Op zich vind ik het geen probleem dat we geen reclame kunnen maken, maar ik vrees dat dat verbod zijn doel voorbijschiet’, merkt een waarnemer in de sector op. ‘Op sociale media en beleggersfora verspreiden de namen van die bitcoinfondsen zich sowieso als een lopend vuurtje. Kijkt de toezichthouder daar ook naar?’

Sommige brokers houden er wel rekening mee dat kleine beleggers straks hun sluipweg naar bitcoinfondsen zullen afgesloten zien. In het VK besloot de financieeltoezichthouder FCA deze week dat ETF’s en andere financiële producten met cryptomunten als onderliggende waarde enkel nog aan professionele investeerders mogen worden verkocht. Er is te veel marktmisbruik, te veel volatiliteit en te weinig algemene kennis bij klanten over de cryptomarkt om die producten aan een groot publiek aan te bieden, is de redenering.