Belgische betaalgigant Swift in het nauw door Irandeal

Wat is swift?

Een complexe versie van Facebook Messenger of WhatsApp voor banken, zo kan je Swift heel kort door de bocht omschrijven. Het platform, in handen van ’s werelds belangrijkste financiële instellingen en met hoofdzetel in het Waals-Brabantse Terhulpen, geldt als de elektronische ruggengraat voor het internationale betaalverkeer van meer dan 11.000 financiële instellingen in ruim 200 landen.

Stel dat u een bedrijf heeft en u voor enkele tienduizenden euro’s materiaal aankocht in de VS. Dan geeft u uw bank de opdracht het geld van uw rekening te halen en over te maken aan die van uw Amerikaanse leverancier. Uw bank stuurt daarop een bericht naar de financiële instelling van de ontvanger in de VS. Net dat berichtenverkeer gebeurt via het netwerk van Swift, dat erop moet toezien dat alles efficiënt en veilig verloopt.

Ook internationale transacties van particulieren kunnen via het Swift-netwerk verlopen. De BIC- of Swift-codes die u achteraan uw betaalkaart vindt, gelden als financiële nummerplaat om dat betaalverkeer mogelijk te maken.