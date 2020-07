Belgische brexittrofee TransferWise is 5 miljard euro waard

De Britse online geldtransferdienst TransferWise wordt in een nieuwe aandelentransactie gewaardeerd op 5 miljard dollar. Het bedrijf dat zijn Europese zaken vanuit Brussel regelt, kreeg een coronaboost en werd in een jaar 43 procent meer waard.

De frustratie van twee jonge Esten over hoge banktarieven leidde in een decennium tot een miljardenbedrijf waar Virgin-topman Richard Branson en de Facebook-investeerders Marc Andreessen en Peter Thiel in investeerden. Taavet Hinrikus en Kristo Käärmann woonden en werkten in Londen, maar verloren maandelijks heel wat geld door transacties in euro. De ene kreeg zijn loon als werknemer van Skype in euro, de andere moest nog een hypotheek afbetalen in zijn thuisland Estland.

Schermvullende weergave Kristo Käärmann, de mede-oprichter en CEO van TransferWise. ©Bloomberg

Hinrikus betaalde hoge transactiekosten om zijn euroloon om te zetten naar ponden, terwijl Käärmann geld verloor bij het overmaken van ponden naar Estand. Ze losten dat eerst zelf op door bedragen onder elkaar te swappen. Het idee dat er wel meer mensen in hun situatie zitten, werd de basis voor TransferWise.

Het fintechbedrijf profileert zich als de goedkoopste en makkelijkste betaaloplossing voor mensen die internationaal leven. Van freelancers die geld krijgen van opdrachtgevers in verschillende landen over expats tot mensen die vaak de grens oversteken. Door zelf in verschillende landen antennes te openen, bouwde Transferwise een netwerk om het internationale betaalsysteem Swift van de banken te omzeilen.

Dat is volgens TransferWise veel goedkoper dan een klassieke internationale overschrijving waarvoor de twee betrokken banken soms kosten aanrekenen. TransferWise gaat er prat op dat het voor al zijn klanten samen meer dan een miljard transactiekosten uitspaart. Maar de ambities reiken verder. 'Het eerste miljard is er, maar er zijn nog honderden miljarden te gaan', zegt woordvoerder Magali Van Bulck vanuit Londen.

TransferWise voert internationale betalingen uit voor particulieren en bedrijven en doet dat achter de schermen ook voor tal van neobanken zoals Bunq, N26 en Monzo. De Esten schuiven ook steeds meer op in de richting van een nichebank voor 'internationale mensen'.

Met een borderless-account krijgt een klant niet enkel een Europees IBAN-nummer, maar ook rekeningnummers in andere landen en munteenheden. Daardoor kan een rekeninghouder vanuit het VK een betaling in ponden ontvangen en vanuit de VS in dollar. Betalen kan overal via een klassieke debetkaart.

€2,2 miljard Deposito's TransferWise beheert ruim 2,2 miljard euro aan deposito's van zijn klanten.

Klassieke banken houden beter de activiteiten van deze nieuwkomer in de gaten. In totaal staat meer dan 2,2 miljard euro aan deposito's bij TransferWise. Voorlopig krijgen die nog geen interest. 'We werken aan mogelijkheden om klanten een vergoeding te geven als ze geld bij ons sparen of investeren', zegt Van Bulck.

Voor nieuwe diensten is de Belgische Nationale Bank betrokken partij. Door de brexit besliste TransferWise zijn Europese operaties vanuit Brussel aan te sturen, al werkt in Brussel amper een tiental van de 2.200 werknemers. Het internationale hoofdkantoor is in Londen, Tallinn en Boedapest zijn belangrijke centra voor de technologie en de klantendienst.

Corona

De business kreeg onlangs een boost door het coronavirus. 'We zagen de volumes toenemen, omdat mensen minder gemakkelijk bij het lokale bankkantoor terechtkonden', legt Van Bulck uit. TransferWise snoept ook klanten af van klassieke geldoverschrijvingsdiensten als Moneygram en Western Union.

Recente cijfers wil het bedrijf niet geven. Over het gebroken boekjaar 2018/2019 steeg de omzet met 53 procent naar 179 miljoen pond (197 miljoen euro). De nettowinst kwam uit op 10,3 miljoen pond (11,3 miljoen euro).

Omdat het al jaren winst maakt, dateert de laatste kapitaalverhoging van 2017. Maar het bedrijf kan dankzij zijn groeicijfers wel aan steeds betere voorwaarden bestaande aandelen van personeel en de eerste investeerders herplaatsen.

TransferWise heeft voor 319 miljoen dollar bestaande aandelen verkocht aan een waardering van 5 miljard dollar. Dat is 1,5 miljard meer dan bij een vergelijkbare transactie in mei vorig jaar. Onder meer Vulcan Capital van Microsoft-oprichter Paul Allen stapte bij die ronde in.

TransferWise treedt toe tot het clubje van Europese private fintechgiganten met een waardering van meer dan 5 miljard dollar. De Britse neobank Revolut, het Zweedse betaalbedrijf Klarna en diens Britse sectorgenoot Checkout hebben die symbolische grens al overschreden. Het beursgenoteerde Adyen is 41 miljard euro waard. Bij TransferWise zijn er nog geen beursplannen.

De hoge fintechwaarderingen tonen aan dat investeerders zich niet laten afschrikken door de problemen bij het Duitse Wirecard. Ze beschouwen de fraude en het faillissement bij die voormalige hoogvlieger als een eenmalige en uitzonderlijke uitschuiver.