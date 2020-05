Belgische digitale poortwachter trekt naar Nederland

Itsme is deze maand goed voor 8 miljoen transacties, dubbel zo veel als in mei vorig jaar.

De inlogapp itsme, vooral bekend voor het aanmelden bij Tax-on-web, heeft in ons land 2 miljoen gebruikers. Nu lonkt het Belgische initiatief naar Nederland.

Wie dezer dagen zijn belastingen invult via Tax-on-web gebruikt vaak itsme. Maar de inlogapp is veel meer dan een handige dienst om zich aan te melden bij de overheid. 'We staan in voor de interactie met andere platformen die een rol spelen in de digitale wereld', zegt CEO Kris De Ryck.

Itsme kan niet alleen gebruikers identificeren, maar ook transacties of bepaalde kwalificaties bevestigen. Denk aan het kopen van een huis of garanderen dat iemand die een digitaal patiëntendossier wil inkijken wel degelijk een arts is. Het aantal toepassingen groeit elke dag aan. 'Met itsme kan je bij de merken van de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, Opel en DS) een proefrit reserveren en zelfs een wagen aankopen', zegt De Ryck.

Drie jaar na de oprichting door de Belgische grootbanken en telecomoperatoren telt itsme 2 miljoen gebruikers, een verdubbeling tegenover vorig jaar. Op termijn ziet De Ryck een potentieel van 5 miljoen gebruikers. Door de coronacrisis was er ook een versnelling in het aantal transacties, dat in mei uitkwam op 8 miljoen.

Nederland

Itsme wil zijn vleugels nu Europees uitslaan. Terwijl nu alleen mensen met een Belgische identiteitskaart zich kunnen aanmelden, zal dat na de zomer ook kunnen met een buitenlands elektronisch identificatiedocument. Het gaat dan om identiteitskaarten, paspoorten of rijbewijzen met een NFC-chip, die stelselmatig worden ingevoerd in heel wat Europese landen.

Dat opent de poorten voor buitenlandse gebruikers. De Ryck denkt dat die de weg naar itsme zullen vinden omdat er al samenwerkingen zijn met grote spelers als Microsoft en Adobe. Daarnaast wil De Ryck garanderen dat belangrijke spelers die kunnen leiden tot grote volumes mee aan boord komen. 'Als we in een land starten, willen we daar snel tractie krijgen', zegt De Ryck. 'Nederland staat bovenaan op het lijstje.'

Verlies

Ondanks de snelle groei van het aantal gebruikers schrijft Belgian Mobile ID, het bedrijf achter itsme, nog rode cijfers: 11,26 miljoen euro vorig jaar tegen 7 miljoen in 2018. De Ryck wijst op een uitzonderlijke afschrijving van 4,6 miljoen euro in de boeken en op de vrij lage tarieven. 'We zitten op schema om break-even te zijn in 2022.'