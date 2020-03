‘Belgische economie zal minder hard getroffen worden dan andere'...

Marc Raisière, de CEO van Belfius: ‘Toen in Tenerife een hotel in quarantaine werd geplaatst na een coronabesmetting wou ik vermijden dat zoiets zou gebeuren met de 4.000 werknemers in de Belfius Tower.’ © saskia vanderstichele

Belfius-CEO Marc Raisière verwacht dat de economie in mei of ten laatste in juni weer kan opstarten. ‘Dankzij onze sociale zekerheid en pragmatisme zal de crisis ons minder hard treffen.’

Na vier dagen onderhandelen presenteerden de regering, de banken en de Nationale Bank vorige zondag een akkoord om bedrijven en particulieren te steunen. De discussies verliepen vaak per videocall, maar de topbankiers Johan Thijs (KBC), Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Marc Raisière (Belfius) en Erik Van Den Eynden (ING België) hebben ook fysiek samengezeten met minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) en centraal bankier Pierre Wunsch. Ver van elkaar verwijderd en met een mondmasker op in een grote zaal van de Nationale Bank. Er kan wel een glimlach van af als een bankier een selfie neemt in de bizarre setting.



Marc Raisière

57 jaar.

Studeerde af als wiskundige en actuaris aan de UCL en volgde later de opleidingen marketing (Insead) en Risk Management (IMD).

Staat sinds 2014 aan het hoofd van de staatsbank Belfius.

Hij kwam twee jaar eerder, net na de afsplitsing van Dexia, aan boord bij de groep als CEO van de verzekeringsdochter Belfius Insurance.

Voordien bekleedde hij directiefuncties bij AXA in Frankrijk en België en bij Fortis.

Maar er hangt spanning in de zaal. De Croo eist een grote inspanning van de banken, een tegenprestatie omdat de regering de banken in de vorige crisis gered heeft. Die beseffen dat ze wat moeten doen, want een totale crash zou een ramp zijn voor hun kredietportefeuille. Als één bankier toch wat tegenstribbelt moet Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, hard op tafel kloppen, valt te horen.

Ging het echt hard tegen hard? ‘Er waren soms zware discussies, maar de sfeer was erg sereen’, zegt Raisière. ‘Anders dan de vorige keer zijn de banken niet verantwoordelijk voor de crisis. Ze zijn er om de economie te steunen en een domino-effect te verhinderen. We moesten vermijden dat deze gezondheidscrisis zou samenvallen met een diepe economische crisis en zelfs zou uitmonden in een financiële of bankencrisis’, zegt Raisière. En dan met een lach: ‘Dat van die mondmaskers klopt, Max Jadot had die meegebracht.’

Tijdens een telefonisch interview gooit Raisière enkele keren opvallend met lof naar de politiek. ‘Ik kijk op naar de manier waarop onze ministers met deze crisis omgaan. Ze krijgen erg veel kritiek, maar niemand heeft deze pandemie zien aankomen. Ze doen dat goed en blijven heel kalm. Dat mag ook eens worden gezegd.’



Wanneer bent u zelf in actie gekomen?

Marc Raisière: ‘De crisismodus is in de krokusvakantie begonnen toen in Tenerife een hotel in quarantaine werd geplaatst. Ik wou vermijden dat zoiets bij Belfius zou gebeuren: 4.000 werknemers van onze Belfius Tower in quarantaine als bij iemand een besmetting vastgesteld zou worden.’



‘We hebben medewerkers die terugkwamen van vakantie in Italië of Tenerife gevraagd twee weken thuis te blijven. Om besmetting te voorkomen en de dienstverlening te garanderen hebben we twee teams gemaakt die elkaar afwisselen: de ene helft werkt op kantoor en de andere helft thuis.’

‘Nu werken we vooral via conferencecalls. 95 procent van de werknemers werkt thuis, en onze bankverzekeringsgroep draait heel goed. Die werknemers werken nu gemiddeld zelfs meer dan op kantoor en hebben geen stress door het pendelen. Maar we moeten ook uitkijken: een tiende van onze mensen moeten we vragen minder te werken en zich af en toe eens te deconnecteren.’



Hoe bereidt Belfius zich voor op de vragen van klanten die nu zullen komen?

Raisière: ‘We zijn volop aan het werk om maandag klaar te zijn. We hebben een globaal akkoord getekend, maar dat moet nog concreet worden gemaakt. De puzzel is nog niet helemaal gelegd. Er zijn nog vragen over de impact op de solvabiliteit en de resultaten.’



‘De voorbije dagen waren de vragen over hypothecaire kredieten beperkt tot 2.000. Bij kmo’s waren er wel veel vragen: 1.500 tot 2.000 aanvragen per dag.’



Zijn de banken sterk genoeg om de crisis de baas te kunnen?

Raisière: ‘De twee grote banken met beslissingscentrum in België, KBC en wij, horen tot de best gekapitaliseerde banken, zeker als je vergelijkt met Italiaanse of Franse banken. We hebben een solvabiliteitsratio van 15,6 procent.’



‘Vroeger kregen we kritiek dat ons rendement op eigen vermogen te laag was omdat we veel kapitaal aanhouden. Maar nu voel ik mij tevreden: met die belangrijke buffer kunnen we de crisis absorberen. Het is wel belangrijk dat de economie zich herpakt. We kunnen weerstand bieden als de crisis niet langer dan twee jaar duurt, maar als de economie zeer lang onderuitgaat, zullen we getroffen worden.’



Hebben jullie voldoende middelen om al die nieuwe kredieten toe te kennen?

Raisière: ‘Het is nu onze rol om de economie te steunen. Als de economie platvalt, hebben we ook problemen. We gaan een stuk van onze buffers moeten gebruiken.’



Als buitenlandse banken in de problemen komen, kunnen Belgische banken dan ook besmet worden?

Raisière: ‘Die vrees heb ik wel. We beschermen ons door voldoende liquiditeit te hebben en niet afhankelijk te zijn van andere banken. We willen gefinancierd worden door onze klanten en de ECB.’



Zult u de buffers nog verhogen door geen dividend uit te betalen?

Raisière: ‘Dat is een onderwerp voor de raad van bestuur op 2 april. Die beslist daarover, in akkoord met onze aandeelhouder. Ik ga niet in hun naam spreken, maar solvabiliteit is altijd zeer belangrijk geweest. En nu we de impact van de crisis niet kennen, moeten we voorzichtig zijn.’



Is het nu een voordeel dat Belfius alleen op België gericht is?

Raisière: ‘Ja, we kennen België goed en hebben vertrouwen in onze sociale zekerheid, die een van de performantste ter wereld is. We hebben een goede gezondheidszorg en zullen het Belgische luik van de pandemie aankunnen. In het verleden is aangetoond dat België met zijn sociale vangnet niet zo hard als andere landen getroffen werd door de crisis. We denken dat we nu hetzelfde effect gaan krijgen en dat de Belgische economie minder impact zal ondervinden dan de Spaanse, de Italiaanse of de Franse. Belgen zijn pragmatisch. Ik zie elke dag bedrijfsleiders die zeer reactief zijn en de politieke leiders pakken de crisis goed aan. Ik verwacht dat de economie in mei of ten laatste in juni weer zal opstarten.’



Mensen bankieren en betalen nu noodgedwongen anders. Welke langetermijneffecten veroorzaakt deze crisis?

Raisière: ‘Er zal een duidelijk pre- en postcoronaperiode zijn. We versnellen naar een digitale onderneming. In onze kantoren wordt nu per videoconferencing onderhandeld en gediscussieerd.’



‘Ook cash zal minder aanwezig zijn. Biljetten zijn een manier om besmet te worden. Daardoor gebruiken mensen meer digitale betaaloplossingen. Het ingeven van de code op een betaalterminal is een gezondheidsissue. Kleinere bedragen kunnen contactloos betaald worden zonder dat het ingeven van een code nodig is. Maar het ingeven van de code kunnen we niet afschaffen. In crisistijden zijn er meer fraudepogingen. Wat als je pas na enkele uren merkt dat je je kaart verloren bent?’

‘Je kaart in een toestel steken en een code intoetsen zal in de toekomst niet meer nodig zijn. Je zal betalen door een code op je smartphone in te geven.’



Zullen kantoren sneller sluiten nu mensen anders gaan bankieren?