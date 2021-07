Belgische grootbanken kunnen zware coronaklap aan

Belfius en KBC blijven zelfs in een ongunstig scenario van drie economisch moeilijke jaren voldoende gekapitaliseerd. Dat is een van de vaststellingen van de jongste stresstest van de Europese bankentoezichthouders.

Zijn de Europese banken opgewassen tegen een somber scenario met een langdurige impact van de coronapandemie met lage interestvoeten, een economische krimp, inflatie, hoge werkloosheid en een crash van de vastgoed- en aandelenmarkten? Dat is de inzet van de jongste theoretische oefening van de Europese bankensheriffs. De onderliggende vraag is of een nieuw rondje bankenreddingen nodig is als de pandemie economisch blijft wegen. Volgens KBC gaat het om de zwaarste stresstest die Europese banken ooit hebben moeten doorstaan.