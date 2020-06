Belgische investeerders verankeren Euroclear

Euroclear zetelt in een anoniem gebouw in de Brusselse Noordwijk, maar het bedrijf is een essentiële schakel in de internationale beurshandel.

Een consortium Belgische investeerders heeft een belang van meer dan 5 procent opgebouwd in de effectenreus Euroclear. Op korte termijn zou dat moeten stijgen tot ongeveer 7 procent, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Daarmee zouden ze samen de derde aandeelhouder worden.

Het in Brussel gevestigde Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als 'boekhouder van de beurs' ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten.

431 miljoen euro Dividend Euroclear keerde over het boekjaar 2019 een dividend uit van 431 miljoen euro, de helft meer dan het jaar voordien.

Eind vorig jaar had De Tijd al naar buiten gebracht dat een consortium Belgische investeerders de financiële reus in ons land wou verankeren. Dat is in alle stilte gebeurd, blijkt nu. Ze hebben volgens onze informatie samen ruim 5 procent van de Euroclear-aandelen in handen en op korte termijn hebben ze zicht op een gezamenlijk belang van ongeveer 7 procent.

Wie zijn die investeerders? Het gaat om vier verzekeraars en drie overheden. De verzekeraars zijn AG (een onderdeel van Ageas), Belfius Insurance, de Federale en Ethias. Aan publieke zijde gaat het om de investeringsmaatschappijen FPIM (federaal), PMV (Vlaanderen) en SRIW (Wallonië). Zowel Belfius (volledig) als Ethias (voor driekwart) zijn in overheidshanden. Vóór de plannen bekend raakten, had de federale overheid via FPIM al 2,6 procent in handen.

Cruciale pilaar

Voor verzekeraars is een goede dividendbetaler als Euroclear (zie hieronder) een ideale belegging nu de rente op overheidsobligaties laag blijft. De publieke investeerders zien hun instap dan weer als een investering voor de lange termijn in een voor België kritieke financiële infrastructuur. Samen met het bankennetwerk Swift is Euroclear een cruciale pilaar voor de positie van Brussel als financieel centrum.

Met een belang van 7 procent zouden de Belgen samen de derde aandeelhouder worden van Euroclear, na de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%) en de Amerikaanse beurzenuitbater Intercontinental Exchange (9,85%), maar voor de Amerikaanse zakenbank JP Morgan (5,7%). Ze zouden ook het Chinese staatsfonds Safe voorbijsteken, dat een belang van 4,26 procent opbouwde in het financiële bedrijf.

Hertekening

Euroclear tobde vorig jaar maandenlang over een hertekening van zijn aandeelhoudersstructuur. Het bedrijf - een cruciale schakel voor de werking van 's werelds belangrijkste beurzen - heeft meer dan 100 aandeelhouders, waaronder veel internationale banken en beurshuizen (zie inzet). Meerdere partijen hadden te kennen gegeven dat ze hun belang wilden verkopen.

Euroclears grootste aandeelhouders

(april 2020) 1. Sicovam Holdings (bewaarhuis): 15,9% 2. Intercontinental Exchange (beursuitbater): 9,9% 3. JPMorgan (bank): 5,7% 4. London Stock Exchange (beursuitbater): 4,9% 5. Kuri Atyak Investment (Chinese overheid): 4,3% 6. Société Générale (bank): 3,9% 7. Euronext (beursuitbater): 3,3% 8. HSBC (bank): 3,3% 9. SEB (bank, Zweden): 3,1% 10. BNP Paribas Fortis (bank, België): 3,1% 11. Bank Julius Baer (bank): 2,8% 12. FPIM (Belgische staat): 2,6%

De effectenreus overwoog een beursgang of de verkoop van een pakket aandelen aan nieuwe investeerders, maar schoof de beslissing eind vorig jaar voor zich uit. Sindsdien bleef het stil rond het dossier.

Maar in de coulissen bewoog er de laatste weken heel wat. Vorige week werd bekend dat de Fransman Marc Antoine Autheman ontslag had genomen als voorzitter van de raad van bestuur. Hij was acht jaar voorzitter. Ook bestuurder Bert De Graeve (ex-Bekaert, ex-VRT) vertrok. Hij was er nog maar een jaar bestuurder.

Officieel luidde het dat Autheman het 'een geschikt moment vond om op te stappen', maar De Tijd vernam dat de Nationale Bank na een onderzoek haar vertrouwen in Autheman verloren had en hem tot ontslag dwong. Ook sommige bestuurders hadden naar verluidt moeite met het beleid van de voorzitter. Euroclear was niet bereikbaar voor commentaar en de Nationale Bank weigerde commentaar te geven op de ontslagen.

Ter herinnering: Euroclear wordt geleid door de Belgische Lieve Mostrey.

Anonieme winstmachine

Achter de anonieme hoofdzetel van Euroclear in de Brusselse Noordwijk zit een enorme winstmachine met duizelingwekkende cijfers. Euroclear bewaarde eind vorig jaar voor 31.400 miljard euro aan effecten en wikkelde 239 miljoen transacties af. Vorig jaar stegen de inkomsten met 8 procent tot 1,43 miljard euro en klom de brutobedrijfswinst (ebitda) met een vijfde tot 709 miljoen euro. De nettowinst steeg met een derde tot 431 miljoen.