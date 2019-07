Belgische overheid aast op groter belang in effectenreus Euroclear

De Belgische overheidsholding FPIM is formeel kandidaat om extra aandelen in de Brusselse effectenreus Euroclear te kopen. Ook de Angelsaksische durfkapitaalgroep CVC en de Singaporese staatsinvesteerder GIC zijn bij de gegadigden.

Het is een van de weinig bekende namen in de financiële wereld, maar dat maakt Euroclear niet minder belangrijk. Het Brusselse bedrijf is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Het wikkelt transacties in zulke financiële effecten af. Vorig jaar kwam Euroclear tussen in 791.000 miljard euro aan deals. Dat is tienmaal het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

Euroclear heeft traditioneel een versnipperd aandeelhouderschap, met zowat 115 partijen aan boord, onder meer banken en beursuitbaters. De grootste twintig aandeelhouders controleren zo’n 65 procent van de aandelen.

Manoeuvres

Lange tijd was het aandeelhouderschap stabiel, maar de jongste tijd zijn er achter de schermen veel manoeuvres aan de gang. De Londense beurs stapte begin dit jaar in het kapitaal bij een transactie die Euroclear op 5,7 miljard euro waardeert. Vorig jaar werd de Belgische staatsholding FPIM de eigenaar van 2,05 procent, goed voor een waardering van 5,85 miljard voor het hele bedrijf.

De verschuivingen hebben te maken met het feit dat meerdere banken af willen van hun belang. Daarom schakelde Euroclear, geleid door de Vlaamse Lieve Mostrey, de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in om een exit te zoeken voor enkele aandeelhouders.

FPIM

In maart raakte al bekend dat de effectenreus aan een beursgang denkt of aan het aantrekken van nieuwe aandeelhouders. Gisteren meldde het persbureau Bloomberg op basis van bronnen dicht bij het dossier dat de Angelsaksische investeringsgroep CVC en het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC een bod op een belang overwegen. CVC is bij ons onder meer bekend als ex-aandeelhouder van Devos & Lemmens (Continental Foods).

De Belgische overheidsholding FPIM heeft minder financiële vuurkracht dan de gegadigden CVC en GIC.

Een goedgeplaatste bron bevestigde de informatie aan De Tijd. CVC en GIC zijn echter niet alleen. Ook de FPIM is bij de gegadigden. De federale investeringsmaatschappij maakte haar belangstelling om aandelen bij te kopen van andere aandeelhouders volgens onze informatie formeel bekend. De FPIM heeft wel minder financiële vuurkracht dan CVC of GIC. Tegen de waardering van de instap van de Belgische overheidsholding in Euroclear kost 1 procent extra bijna 60 miljoen euro.

Beursgang

Het is niet bekend hoever de FPIM maximaal wil springen. Evenmin is duidelijk welke richting Euroclear uit zal gaan of wanneer een beslissing valt. Volgens het persbureau Bloomberg wordt de knoop de komende dagen doorgehakt. Maar dat is weinig waarschijnlijk.

Vrijdag zou de raad van bestuur van Euroclear vergaderd hebben, maar daar is opnieuw geen beslissing gevallen. Mogelijk kan tot 40 procent van het bedrijf in de etalage belanden, al dan niet via een beursgang. Een andere mogelijkheid is dat kleinere schijven aan meerdere gegadigden worden verkocht.