'Belgische starters hebben grotere kans op succes'

Sinds de bank-verzekeraar KBC zes jaar geleden zijn schouders onder de startershub Start it @KBC zette, begeleidde de incubator al ruim duizend beginnende ondernemingen. Dat bijna zeven op de tien vandaag nog springlevend zijn, komt onder meer omdat starters hier hun projecten vaak pas op latere leeftijd lanceren.

KBC lanceerde Start it @KBC zes jaar geleden als een vehikel om starters te helpen hun ideeën concreet uit te werken, hun netwerk uit te bouwen en de juiste financiers te vinden. Intussen is het uitgegroeid tot een van de grootste startershubs van Europa, met meerdere vestigingen in België, Tsjechië, Hongarije en New York.

'Start it @KBC wordt wel door KBC ondersteund, maar het maakt geen deel uit van de groep', verduidelijkte KBC-topman Johan Thijs maandag. 'We wilden een hub creëren die mensen met ideeën wil ontzorgen als ze een bedrijf opzetten. Als je dat in de sterk gereguleerde omgeving van een bank doet, is dat project binnen twee maanden dood.'

Overlevingskansen

Sinds de start begeleidde Start it @KBC meer dan duizend bedrijven. 66 procent daarvan is vandaag nog altijd actief, laat de incubator maandag weten. Volgens de KBC-hub hebben starters in België de grootste overlevingskansen in vergelijking met onze buurlanden.

66% Van de duizend starters die Start it @KBC de afgelopen zes jaar begeleidde, is nog altijd 66 procent actief.

'Ondernemers beginnen hier op latere leeftijd een eigen bedrijf', zegt Lode Uyttterschaut, de CEO van Start it @KBC. 'Daardoor hebben ze doorgaans al een groter netwerk, hebben ze wat meer nagedacht over hun project en beschikken ze vaak ook over wat meer startkapitaal.'

De coronacrisis veranderde die situatie voorlopig niet. '20 procent van onze start-ups heeft het erg moeilijk. Maar 30 procent doet het erg goed en blijft groeien. Voor zowat de helft is de situatie stabiel gebleven', zegt Uytterschaut.