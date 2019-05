Belgische topman zwaait af bij moeder Puilaetco Dewaay

Vande Kerckhove zet een stap opzij op een moment dat de Zwitserse topbankier Jürg Zeltner een belangrijke aandeelhouder is geworden van KBL European Private Bankers. De Luxemburgse bank en vermogensbeheerder - in België vooral bekend als de eigenaar van de private bank Puilaetco Dewaay - werd achtl jaar geleden door een Qatarees fonds overgekocht van de bank KBC.

Zwitserse aandeelhouder

Toch is het vertrek van Vande Kerckhove niet direct gelinkt aan de komst van Zeltner, benadrukt men in Luxemburg. 'Bij zijn komst in 2017 was er afgesproken dat Peter Vande Kerckhove hier voor een termijn van twee jaar zou blijven', legt een woordvoerder uit. 'Die termijn loopt dit jaar op zijn einde. We hedden gevraagd dat Peter zeker nog een jaar langer aan boord zou blijven, maar hij heeft er voor gekozen om die termijn niet te verlengen en met pensioen te gaan. Het is dus volledig zijn eigen keuze.'