Beobank brengt hoofdzetels vroeger samen

De financiële instelling wordt geconfronteerd met problemen bij de bouw van haar nieuwe hoofdzetel door de beursgenoteerde vastgoedgroep Befimmo.

Beobank is het fusiebedrijf van de kleinere financiële spelers Citibank België en BKCP. De bank is in handen van de Franse financiële groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Door de fusie heeft Beobank nog twee hoofdzetels: het gebouw La Plaine in Elsene, aan de campus van de universiteit VUB, en W16, de interne benaming voor de vroegere hoofdzetel van BKCP aan de Waterloolaan in Brussel. In La Plaine zijn ruim 500 mensen aan de slag en in W16 bijna 130.

Twee jaar geleden raakte bekend dat Beobank de twee hoofdzetels gaat samenbrengen op een nieuwe plek. Befimmo meldde toen dat de bank de eerste huurder zou worden van het nieuwe Quatuor-complex dat verrijst in het Brusselse Noordkwartier, op de hoek van de Albert II-laan en de Kleine Ring.

Fundering

Befimmo wordt echter bij de bouw van het Beobank House-project geconfronteerd met onverwachte moeilijkheden, meldde de bank onlangs aan haar personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om problemen tijdens de funderingswerken. Daardoor zal de oplevering van het gebouw met vier maanden worden uitgesteld en kan Beobank pas begin 2021 verhuizen.

Dat zet de bank vast: ze huurt het intussen verkochte gebouw W16 en het huurcontract stopt eind 2020. Daarom heeft ze besloten alle teams van de backoffice al eind dit najaar samen te brengen op één plaats, namelijk La Plaine. Daar is ruimte ontstaan omdat de migratie van de eigen IT-systemen naar de Franse groep Crédit Mutuel zo goed als rond is, waardoor onder meer de externe consultants vertrokken zijn.

Rationaliseren

De operatie heeft tot gevolg dat een deel van het personeel tweemaal zal moeten verhuizen. Bovendien valt La Plaine niet bij iedereen in de smaak omdat het gebouw moeilijker bereikbaar is met het openbaar vervoer. De fusie van de hoofdzetels heeft volgens een interne mededeling die De Tijd kon inkijken een dubbel doel: ‘enerzijds het stimuleren van de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende teams, en anderzijds het rationaliseren van de kosten’.