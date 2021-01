Beobank en Cofidis worden zussen

Nu twee takken van het Franse Crédit Mutuel de krachten bundelen, belanden het Belgische Beobank, de kredietverstrekker Cofidis en de private banken Banque Transatlantique en Banque de Luxembourg onder hetzelfde dak.

Crédit Mutuel, dat al jaren in ons land actief is, is niet één grote bankgroep, maar eerder een cluster van ruim 2.000 lokale Franse spaarkassen. Die zijn via meerdere regionale federaties op hun beurt verenigd in vijf grote federale kassen, die elk onder de Crédit Mutuel-vlag varen.

Door de lage rente, de razendsnelle digitalisering en de coronacrisis staan de kleinere Crédit Mutuel-takken almaar meer onder druk om toe te treden tot Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Dat is de grootste speler in het Crédit Mutuel-universum, goed voor ongeveer 80 procent van de totale activiteit. Afgelopen weekend stemden de spaarkassen aangesloten bij Crédit Mutuel Nord Europe, met het Noord-Franse Rijsel als uitvalsbasis, ermee in de krachten te bundelen met hun grote broer.

Nieuwe Belgische tak

Dat heeft gevolgen voor het Belgische bankenlandschap. Crédit Mutuel Nord Europe is in ons land eigenaar van Beobank en is het hier ook actief op de privatebankingmarkt via Banque de Luxembourg. Crédit Mutuel Alliance Fédérale is via dochter Banque Transatlantique aanwezig in België, maar is allicht bekender als de moedergroep boven de kredietverstrekker Cofidis.

Door deal, die eind dit jaar wordt afgerond, worden Beobank en Cofidis zussen. In informatiesessies was eerder al aangegeven dat alle Belgische activiteiten onder één dak belanden, dat voor 51 procent gecontroleerd wordt door Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Geen onrust