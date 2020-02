Beobank stopt met financiering in winkels

Beobank stopt met het financieren van aankopen, bijvoorbeeld van elek­troni­ca, door particulieren in winkels. De maatregel heeft een beperkte impact op de werkgelegenheid bij de bank, vernam De Tijd.

Beobank is een subtopper op de Belgische bankenmarkt. De financiële instelling is het resultaat van de fusie van de vroegere Citibank Belgium met BKCP. Citibank was typisch een speler die zich sterk toelegde op consumentenkredieten. Dat blijft dan ook een belangrijke focus, al is de bank ook op tal van andere vlakken actief.

In het segment van de consumentenkredieten bood Beobank onder meer kredieten aan aan particulieren die een aankoop doen in een winkel, bijvoorbeeld van elektronica. Maar de bank heeft besloten die zogenaamde dealerbusiness stop te zetten. Dat vernam De Tijd en Beobank bevestigt de informatie.

E-commerce

De intern gecommuniceerde redenen zijn de lage rendabiliteit en het feit dat de niche onder druk staat door de invloed van e-commerce. Volgens een vakbondsbron werken er zo’n 14 mensen in de betrokken afdeling. Een vijftal werknemers kunnen aan de slag blijven om lopende contracten af te wikkelen. Dat betekent dat een tiental mensen hun baan verliezen. Maar er vallen geen ontslagen: er is elders bij de bank werk voor hen.

De maatregel leidt niet tot onrust onder het personeel. De impact is dan ook klein: er werken meer dan 1.000 mensen bij Beobank dat zo’n 750.000 klanten bedient. Toch wijst de beslissing er eens te meer op dat de rendabiliteit van de banken onder druk staat door de aanhoudend lage rente. De kleinere banken zijn daar kwetsbaarder voor.

'Optimaliseren'

Beobank zegt in een reactie als ‘bank-verzekeraar in volle groei’ voortdurend te bekijken hoe 'de positionering kan worden verstevigd en de activiteiten kunnen worden geoptimaliseerd'.

‘Na een grondige analyse hebben we inderdaad beslist de activiteiten inzake financiering in de winkel stop te zetten. We willen ons focussen op onze kernactiviteiten, zijnde het retailbankieren en de uitbouw van onze PRO- en Wealth-business’, aldus Beobank.