Beobank treft schikking met beurswaakhond FSMA

Beobank, een van de subtoppers op de Belgische bankenmarkt, is op de vingers getikt door de FSMA. De financiële waakhond trad op omdat Beobank samenwerkte met een kredietbemiddelaar zonder inschrijving bij de FSMA.

Wie in België de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van kredietbemiddelaars. Kredietgevers als Beobank mogen alleen een beroep doen op ingeschreven bemiddelaars.

Weigering

Volgens de FSMA deed Beobank van februari tot mei 2017 onrechtmatig beroep op de diensten van een vennootschap die niet meer beschikte over een inschrijving. De vennootschap had sinds 1 november 2015 een voorlopige machtiging voor de uitvoering van activiteiten in consumentenkrediet. Ze verloor deze machtiging begin 2017.