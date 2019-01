Bestuur Deutsche Bank tegen monsterfusie met Commerzbank

Geruchten over een huwelijk tussen de twee Duitse banktitanen doen al maanden de ronde. Maar voor het eerst geeft Deutsche Bank duidelijk het signaal dat het zo'n fusie niet ziet zitten.

Sinds de financiële crisis werden al meermaals scenario's naar voren geschoven waarbij Deutsche Bank en Commerzbank - respectievelijk het nummer een en twee in de Duitse banksector - aan elkaar werden gekoppeld.

De voorbije maanden werden de geruchten over zo'n monsterfusie alleen maar hardnekkiger. Sinds eind vorig jaar zijn er meer en meer signalen dat Berlijn aanstuurt op een huwelijk tussen de twee opdat het zo over een sterke bank kan blijven beschikken om te economie aan te vuren.

Niet in topvorm

Zowel Commerzbank als Deutsche Bank is allesbehalve in topvorm. Commerzbank heeft de bankencrisis van 2008 nooit helemaal kunnen verteren. Deutsche Bank wordt dan weer al jaren geplaagd door schandalen, en door de aanhoudende malaise op de beurzen vormt ook de slabakkende zakenbankpoot een blok aan het been.

Toch is een Duitse megadeal vandaag niet aan de orde, laat de raad van bestuur van Deutsche Bank vrijdag weten aan het financiële persagentschap Reuters. Beide banken moeten eerst orde op zaken stellen voor aan een fusie kan worden gedacht, zegt Frank Bsirske, die namens de vakbond Verdi lid is van de raad van bestuur van Deutsche Bank. 'De omstandigheden zijn er nog niet naar', klinkt het. 'Er is niemand binnen het bestuur van Deutsche Bank die op korte termijn zou willen fuseren met Commerzbank.'

Opnieuw winst

Het is de eerste keer dat iemand van het bestuur van Deutsche Bank zich zo duidelijk uitlaat over een mogelijke fusie met Commerzbank. Dat dat uitgerekend een vakbondsman is hoeft niet te verbazen: als de twee reuzenbanken samensmelten, gaat dat ongetwijfeld gepaard met groot banenverlies.

In tegenstelling tot Berlijn zou de Europese Centrale Bank verkiezen dat Deutsche Bank in zee gaat met een buitenlandse bankengroep. Maar ook dat is vandaag geen optie, laat Bsirske verstaan. De aandelenkoers van Deutsche Bank is vandaag zo laag dat het nagenoeg zeker is dat de Duitse groep een minderheidsaandeelhouder wordt in een nieuwe bankenconstellatie. 'En dat is niet de weg die we willen bewandelen.'