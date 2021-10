Betaalgigant Mastercard stuurt Maestro met pensioen

De beslissing om Maestro met pensioen te sturen is opmerkelijk. Maestro geldt als Mastercards bekendste merk van betaalkaarten. De Amerikaanse gigant lanceerde Maestro in 1991 als de eerste betaalkaart die via een onlinenetwerk overal ter wereld kon worden gebruikt. Volgens Mastercard zijn wereldwijd 400 miljoen Maestro-kaarten in omloop.

Geleidelijke switch

Omdat Mastercard een punt zet achter Maestro onderhandelt het nu volop met banken over een opvolger. Op de Nederlandse site van Mastercard valt te lezen dat banken en andere financiële instellingen de Maestro-kaarten vanaf 1 juli 2023 vervangen. Of die deadline ook voor België geldt, wil Dewaerheijd niet zeggen. 'We hebben daar een tijdslijn over afgesproken, maar we communiceren er nog niet over. Het gaat zeker niet om een onmiddellijke switch. Dit wordt niet iets voor dit jaar of de komende maanden.'