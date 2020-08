Betaalpauze voor consumentenkredieten slaat niet aan

Terwijl al meer dan 120.000 Belgen de voorbije zes maanden uitstel van betaling voor hun woonkredieten aanvroegen, doet maar een fractie een beroep op een gelijkaardige regeling voor consumentenkredieten.

De federale regering werkte in mei een regeling uit voor betalingsuitstel voor consumentenkredieten, van persoonlijke leningen tot kredietkaarten. De regeling kwam er in navolging van de betaalpauze van zes maanden die de federale regering en de banken kort na het begin van de lockdown hadden uitgedokterd voor hypotheeknemers.

Dankzij de maatregel kon ook voor consumentenkredieten een betalingsuitstel van maximaal drie maanden aangevraagd worden, met een mogelijke verlenging van nog eens drie maanden. Er moest wel een directe link met de coronacrisis zijn: de kredietnemer moest inkomensverlies lijden en mocht op 1 april niet meer dan één maandelijkse aflossing betalingsachterstand hebben.

0,3% Slechts voor 0,3 procent van de lopende consumentenkredieten is uitstel gevraagd, leren nieuwe cijfers van de ERMG.

Uit cijfers van de Economic Risk Management Group (ERMG), de economische expertenraad die de regering in de aanpak van de coronacrisis bijstaat, blijkt dat die maatregel zo goed als onbenut is gebleven. Slechts voor 0,3 procent van de lopende consumentenkredieten is uitstel gevraagd, leert een document dat De Tijd kon inkijken.

Kleinere aflossingen

Dat lage percentage staat in contrast met de populariteit van de eerder ingevoerde optie van betalingsuitstel op een hypotheeklening. Volgens de recentste cijfers van Febelfin, de koepel van de Belgische banken, hebben de banken al voor 122.373 woonkredieten een betaalpauze verleend sinds de regeling in april van kracht werd. Bij consumentenkredieten staat de teller op 6.768, slechts 0,3 procent van het totale aantal dossiers.

Mogelijk ligt daar de verklaring: hypothecaire kredieten gaan vaak om veel grotere bedragen. Wie daarvoor op uitstel kan rekenen, heeft meer ruimte om de doorgaans veel kleinere aflossingen voor consumentenkredieten wel te betalen.

Bij die duurdere kredieten is betalingsuitstel zelden interessant, omdat de rekening achteraf alsnog gepresenteerd wordt. Simon November Woordvoerder Test Aankoop

Febelfin hield zich dinsdag op de vlakte. 'Het is moeilijk daar al conclusies uit te trekken', zegt een woordvoerder. 'In de praktijk gaat het bij consumentenkredieten vaak over kleinere bedragen. Misschien is er daardoor minder behoefte aan een betaalpauze. We blijven de evolutie op de voet volgen.'

Ook het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) wacht af met commentaar. 'We moeten eerst het nodige onderzoek doen en bevragingen uitsturen voor we daar uitspraken over kunnen doen.'

Interesten niet kwijtgescholden

De consumentenorganisatie Test Aankoop, die destijds sterk aandrong op de maatregel, zoekt de oorzaak bij de interesten, die niet worden kwijtgescholden bij betalingsuitstel. Het uitstel geldt alleen voor de kapitaalaflossing, de interesten lopen gewoon door. 'Voor kleinere consumentenkredieten, zoals leningen voor een televisie of een salon, kunnen de rentevoeten oplopen tot 17 procent. Bij die duurdere kredieten is betalingsuitstel zelden interessant, omdat de rekening achteraf alsnog gepresenteerd wordt', zegt woordvoerder Simon November. De organisatie pleitte in mei, bij de invoering van de maatregel, ook voor interestkortingen.

Volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank was eind maart voor 21,5 miljard euro aan consumentenkredieten in omloop in België. Autoleningen zijn met voorsprong de populairste consumentenkredieten. Maar ook leningen voor renovaties, reizen of grotere aankopen zoals een wasmachine zijn de voorbije jaren steeds populairder geworden.