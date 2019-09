Betaalt u straks uw après-ski met Payconiq?

Door zich aan te sluiten bij een nieuw Europees netwerk hoopt Payconiq binnenkort beschikbaar te zijn in acht Europese landen boven op de Benelux-landen waar de betaalapp al actief is.

De samenwerking kan een enorme sprong voorwaarts betekenen voor Bancontact Payconiq, dat vandaag alleen gebruikt kan worden in de Benelux. Als alles volgens plan verloopt, kunnen klanten op termijn ook met de app betalen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Portugal, Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen.

Vandepeute laat zich niet vastpinnen op een lanceringsdatum. ‘Mogelijk beginnen we in 2020, maar alles bevindt zich in een zeer vroeg stadium. We hebben net een eerste werkgroep opgericht.’