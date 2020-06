Betalingsuitstel voor een op de tien bedrijfskredieten

Voor bijna 10 procent van de ondernemingskredieten in ons land is betalingsuitstel gevraagd in het kader van het coronabankenplan. Het uitstel gaat vooral naar kmo's en zelfstandigen.

Betalingsuitstel voor bedrijfskredieten en voor hypotheekleningen van de gezinnen was één de maatregelen uit het coronabankenplan, in maart afgesproken tussen de Belgische banken, de Nationale Bank en federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Voor een op de tien uitstaande bedrijfskredieten hebben ondernemingen dat betalingsuitstel aangevraagd. Het gaat om samen zowat 130.000 kredieten, goed voor een kredietvolume van 21,3 miljard euro. Dat lijkt uit een overzicht dat vertegenwoordigers van de Nationale Bank woensdag presenteerden in de commissie Financiën van de Kamer.

Het betalingsuitstel werd het vaakst aangevraagd door kleine en middelgrote ondernemingen en door bedrijven uit sectoren die zwaar te lijden hebben van de economische coronacrisis. 80 procent van het betalingsuitstel wordt verleend aan kmo's en zelfstandigen.

Kredietkraan

Uit de analyse van de Nationale Bank blijkt ook dat de algemene kredietverlening aan de bedrijven de voorbije maanden min of meer op peil is gebleven. Ook voor bedrijven in sectoren die door de crisis hard getroffen werden. Febelfin, de federatie van de banken in ons land, stelt dan ook de banken de kredietkraan niet hebben toegedraaid en dat van kredietschaarste geen sprake is.

Tot vorige maand werd geen significante toename vastgesteld van betalingsachterstanden op de toegekende kredieten. Omdat de banken geval per geval beoordelen of het verlenen van extra krediet verantwoord is, in functie van de financiële fundamenten van het bedrijf.

737 miljoen Overbruggingskredieten De banken hebben voor 737 miljoen euro overbruggingskredieten met overheidswaarborg aan bedrijven gegeven.

Het tweede luik van het coronabankenplan betreft (nieuwe) overbruggingskredieten gewaarborgd door de overheid. In dat regime zijn voor 737 miljoen euro kredieten toegekend. Dat is minder dan was verwacht. Het betreft slechts 3,2 procent van de nieuwe kredieten.

De reden is niet dat de banken kredieten weigeren. Dat gebeurt slechts in 4 procent van de gevallen. Het komt vooral omdat de kredieten onder staatsgarantie een beperkte looptijd hebben - oorspronkelijk slechts tot 30 september, later verlengd tot eind dit jaar - en bedrijven vooral kredieten met een langere looptijd vragen.

Om dat probleem op te vangen wordt gesleuteld aan een aanpassing van de garantieregeling. Daardoor zullen kmo's overbruggingskredieten onder de garantieregeling kunnen krijgen van meer dan 12 maanden, tot een maximale looptijd van 36 maanden.