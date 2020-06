'Beursgang Belfius ligt niet meer op tafel'

Bij de staatsbank Belfius is een beursgang niet meer aan de orde, heeft de bedrijfstop dinsdag verklaard in de Kamer. Onder de huidige omstandigheden zou een beursgang zonde zijn, en dat kan nog een paar jaar zo blijven.

CEO Marc Raisière en voorzitter Jos Clijsters lieten in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer weten dat de plannen voor een beursgang van Belfius, de bank die voor 100 procent in handen is van de Belgische staat, al een tijdje opgeborgen zijn. En dat blijft ook zo de komende tijd. 'Een beursgang ligt momenteel niet op de tafel. Het zou zonde zijn om in de huidige omgeving - en ik vermoed dat dat nog een paar jaar kan duren - aan een beursgang te denken', zei Clijsters.

50% Dividend Het dividend van Belfius zal nooit meer hoger liggen dan 50 procent van de winst, zei Belfius-voorzitter Jos Clijsters.

Clijsters verschafte ook duidelijkheid over het dividend. Dat zal nooit meer hoger liggen dan 50 procent van de winst. In 2018 was die pay-outratio nog 60 procent, 'en dat was eigenlijk te hoog om goed te zijn', aldus de Belfius-voorzitter. Voor de Europese Centrale Bank is 50 procent pay-out het maximum, op voorwaarde dat de kapitaalbuffers sterk genoeg blijven, merkte Clijsters op. 'Dus ga ik ervan uit dat we nooit meer boven 50 procent kunnen gaan, voor zover onze kapitaalratio's dat toelaten.'