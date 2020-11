'Beursgang Belfius vandaag niet aan de orde'

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) sluit een snelle beursgang van de staatsbank Belfius uit.

Voor Van Peteghem is dit niet het moment om Belfius naar de beurs te brengen. 'Belfius is een mooie bank, maar een beursgang is vandaag niet aan de orde. In het regeerakkoord zijn daar ook geen afspraken over gemaakt', zei hij woensdagochtend op Radio 1.

Belfius kwam volledig in handen van de Belgische staat na het faillissement van Dexia. De optie van een beursgang lag altijd op tafel - twee jaar geleden was het bijna zover. Niet alleen vinden velen bankieren geen traditionele taak voor de staat, een beursgang zou ook soelaas kunnen bieden voor de Arco-coöperanten die hun geld verloren toen Arco samen met Dexia ten onder ging. 'Maar ook daarover is in het regeerakkoord niets afgesproken. Over Arco lopen de juridische procedures volop, we moeten die hun beloop laten krijgen', zegt Van Peteghem.

Bedrijfstop

Bij de bedrijfstop van Belfius klonk afgelopen zomer een gelijkaardig geluid. CEO Marc Raisière en voorzitter Jos Clijsters lieten weten dat de beursplannen al een tijdje opgeborgen zijn. 'Een beursgang ligt momenteel niet op de tafel. Het zou zonde zijn om in de huidige omgeving - en ik vermoed dat dat nog een paar jaar kan duren - aan een beursgang te denken', zei Clijsters.