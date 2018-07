Beursgang moet van Belfius 'normaal' bedrijf maken

Hoewel een beursgang nabij lijkt, wordt de champagne nog niet ontkurkt bij Belfius. Daarvoor zijn er de voorbije maanden al te veel onverwachte wendingen geweest.

Tweede keer, goede keer voor Belfius. De regering-Michel heeft een akkoord in zicht over de beursgang van de bank, in combinatie met een regeling voor de Arco-gedupeerden. Een beursintroductie aan het begin van de zomer mislukte nog, maar nu lijkt alles in kannen en kruiken voor een beursdebuut in het najaar.

Belfius onthoudt zich van commentaar en wacht de definitieve politieke deal af. De bank heeft nog vers in het geheugen hoe het verhoopte zomerse debuut afgevoerd moest worden, omdat in de lente bleek dat een politiek akkoord ver weg was. Een beursgang vergt circa drie maanden voorbereidingstijd vanaf het go-signaal, om het prospectus op punt te stellen, potentiële beleggers te informeren en roadshows te organiseren. 'Dat lukt ons niet meer tegen de zomer', verklaarde CEO Marc Raisière in april. 'Maar een beursgang in het najaar moet wel nog lukken.'

Een termijn van drie maanden zou betekenen dat Belfius in de tweede helft van oktober zijn beursdebuut zou maken. Pittig detail: op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Als er alsnog een kink in de kabel zou komen, dan is een beursgang voor lange tijd geen optie meer. De zaak een tweede keer uitstellen komt neer op afstel, was recent in de wandelgangen van Belfius te horen. Institutionele beleggers zouden hun wenkbrauwen fronsen bij zoveel getwijfel en hun interesse intrekken.

Free float: 30 procent

Technisch staat alles klaar om op te stijgen. Een team onder leiding van financieel directeur Johan Vankelecom is al maanden de beursgang aan het voorbereiden. Het is evenwel aan de Belgische staat om als enige aandeelhouder enkele cruciale blanco's in het prospectus in te vullen.

Een ervan is nu duidelijk. De staat wil een pakket van 30 procent van het kapitaal naar de beurs brengen, wat binnen de verwachte vork is. De bank zou momenteel 7 tot 9 miljard euro waard zijn. Een pakket van 30 procent levert de staat dus 2,1 tot 2,7 miljard euro op.

Dat staat tegenover de aankoopprijs van 4 miljard euro die de staat neerlegde bij de noodnationalisering in 2011. De federale overheid lichtte toen de Belgische bankpoot, Dexia Bank, uit de groep Dexia. Een jaar later werd Dexia Bank omgedoopt tot Belfius.

Einde van de 'staatsbank'

Belfius wil naar de beurs om van het etiket 'staatsbank' af te geraken. Voor de directie is Belfius een commerciële bank als een andere, die door het echec van haar vroegere moedergroep Dexia eerder toevallig in overheidshanden is gevallen. De bank is nu operationeel gezond, zegt ze, wat een terugkeer naar privaat kapitaal mogelijk maakt. Wat CEO Marc Raisière altijd wou vermijden, is dat Belfius aan een buitenlandse groep verkocht wordt. Een beursgang is voor hem daarom het aangewezen scenario. Dat geeft het management meer vrijheid en vermindert de kans op intrusieve overheidsinmenging.

Daarbij wordt onder meer verwezen naar de dividendpolitiek. Belfius keerde over 2017 een superdividend uit van 363 miljoen euro, of 60 procent van de nettowinst (606 miljoen euro).

Niet iedereen aan de top vindt die gulle dividenden aan de staat zo'n goed idee. 'Bij lagere dividenden kan Belfius meer investeren in projecten die de Belgische economie ten goede komen. Daarmee zou de staat op lange termijn toch ook een betere zaak doen?', klinkt het in de wandelgangen.

Ook de concurrenten zien een positieve kant aan de beursgang van Belfius. 'Als Belfius op de beurs staat, is is de bank aan dezelfde regels gebonden als de drie andere grootbanken, die tot de beursgenoteerde groepen KBC, BNP Paribas en ING behoren. Dat creëert een gelijk speelveld', klinkt het.

Eerst het Arco-loket

Vooraleer Belfius naar de beurs kan trekken, moet de bank eerst een administratief loket voor de Arco-gedupeerden openen, zodat er snel werk kan worden gemaakt van uitbetalingen. Om historische redenen is een groot deel van de Arco-coöperanten klant bij Belfius.