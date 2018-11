Biedoorlog om Dexia-erfenis

De Bank of Jeruzalem zegt dat ze haar bod op Dexia Israel Bank verhoogt tot 730 miljoen sjekel (175 miljoen euro) in cash en aandelen.

Bank of Jeruzalem wringt zich hiertussen met zijn bod. De bank had in augustus al eens een bod gedaan, maar dat werd afgewezen. Bank of Jeruzalem wil dat Dexia Isreal Bank nu binnen de week met een antwoord komt.

Dexia

Dat er nu intense concurrentie is voor Dexia Israel Bank is opmerkelijk. Eerder dit jaar kon de restbank Dexia eindelijk afscheid nemen van zijn Israelische activiteiten.

In maart werd een controle belang van 58,89 procent verkocht aan een groep institutionele beleggers. Dexia kreeg daarvoor 350 miljoen sjekel (83 miljoen euro). Die transactie waardeerde Dexia Israel Bank in maart op 594 miljoen sjekel (142 miljoen euro). Het jongste bod ligt ruim 23 procent hoger dan deze waardering.

Dexia Israel Bank was jarenlang een probleemdossier waar Dexia niet van afraakte, maar de verkoop was opgelegd in een afbouwprogramma van Europa. De bank zorgde jaren voor controverse omdat ze een mikpunt was voor acties van vredesactivisten. Ze beschuldigden de bankier van Israëlische lokale besturen mee de bezetting van Palestijnse gebieden in de Westelijke Jordaanoever te financieren.