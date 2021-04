Big tech drijft banken in elkaars armen

Tussen de banken bestaat een zeer scherpe concurrentie, maar toch duiken ze op in almaar meer samenwerkingsverbanden. 'Banken zijn gedwongen samen een vuist te maken tegen big tech’, zegt Kasper Peters van de consultant Deloitte.

De grootbanken gaan voor geldautomaten samenwerken in Batopin. Daarnaast hebben de Belgische banken op nog meer domeinen de handen in elkaar geslagen. Ons land telt 14 initiatieven waarbij meerdere banken samenwerken, van Bancontact tot Zoomit. ‘België staat aan de Europese top met dergelijke interbancaire ecosystemen’, blijkt uit een onderzoek van de consultant Deloitte. Alleen in Italië en Polen werken de banken nog meer samen.

14 Samenwerkingsverbanden In ons land werken concurrerende banken samen in 14 projecten.

Dat banken zo veel samenwerken is zeer onnatuurlijk, zegt Kasper Peters, specialist financial services bij Deloitte. ‘Ze zijn te duchten concurrenten. Voordat ze beslissen samen te werken, moet er toch al heel wat aan de hand zijn.' Toch is in Europa het aantal samenwerkingsverbanden het jongste decennium zowat verdubbeld tot meer dan 200.

De strijd tegen big tech is een van de drijfveren. ‘Apple heeft een heel dominante positie met zijn betaalplatform en heeft wereldwijd meteen honderden miljoenen gebruikers. Handelaren zijn dan verplicht om dit aan te bieden. De banken hebben geen dominante positie en het zou niet werken als elke bank haar eigen systeem zou promoten. Daarom zijn ze gedwongen samen te werken en met Payconiq een antwoord te bieden’, zegt Peters.

Itsme

Die oplossingen zijn nog vooral nationaal en dat is een zwak punt in de strijd tegen internationale reuzen. ‘Op enkele uitzonderingen zoals Euroclear na is schaalbaarheid een probleem in Europa. Maar in België hebben we misschien toch enkele kandidaten die kunnen doorgroeien, waaronder Itsme.’

Toch is de focus op alleen de eigen markt de zwakte van veel samenwerkingsverbanden, terwijl technologiereuzen en fintechs wel internationaal kijken. ‘Veel retailbanken in Europa zijn nog zeer lokaal verankerd en weinig verbonden met buitenlandse filialen. Als daar internationalisering komt, zullen die ecosystemen ook internationaler worden’, zegt Karel Baert, de CEO van de Belgische bankenkoepel Febelfin.

In het betaalverkeer is duidelijk dat Europa internationaal achterophinkt. Een twintigtal Europese banken wil met het European Payments Initiative (EPI) een inhaalbeweging maken. Het initiatief voor een Europese concurrent voor Visa en MasterCard krijgt de steun vanuit Europa en de Europese Centrale Bank.