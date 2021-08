Big tech sluipt binnen in het betaalverkeer

ING België begint met Apple Pay, waardoor de betaaldienst van Apple nu al kind aan huis is bij drie grootbanken. Ook Google pikt een graantje mee van het Belgische betaalverkeer.

ING België biedt de dienst aan omdat klanten sinds de pandemie massaal contactloos met de kaart betalen. 'Eind 2019 zaten we aan 13 procent contactloze kaartbetalingen. Nu gaat het om meer dan de helft', zegt Amaury Vanthournout, hoofd betalingen bij ING België. 'Van contactloos betalen met de kaart naar contactloos betalen met de smartphone is het maar een kleine stap. We denken dat de klant daar klaar voor is'.

Van contactloos betalen met de kaart naar contactloos met de smartphone is het maar een kleine stap. We denken dat de klant daar klaar voor is. Amaury Vanthournout Specialist betalingen ING België

Contactloos mobiel betalen werkt via de NFC-chip in de smartphone, dezelfde technologie die in een bankkaart zit ingebouwd. Betalen kan dan ook bij alle terminals waar contactloos met de kaart kan afgerekend worden. Behalve dat je je kaart niet moet bovenhalen, is er nog een voordeel in coronatijden, zegt Vanthournout. 'Je moet zelfs de terminal niet meer aanraken om een pincode in te geven voor transacties boven 50 euro.' Transacties worden beveiligd doordat de klant elke keer zijn telefoon ontgrendelt met een code of een andere identificatie zoals een vingerafdruk.

ING België is de derde grote Belgische bank met Apple Pay. BNP Paribas had drie jaar geleden de primeur, KBC volgde vorig jaar. Beide bieden ook het gelijkaardige Google Pay aan dat bij Android-gebruikers populair is. Vanthournout zegt dat het 'een logische stap is voor ING om daar nadien naar te kijken'. Concrete cijfers over gebruikers van Apple Pay en Google Pay zijn een goed bewaard geheim.

Belfius liet vorig jaar ook verstaan dat het in gesprek was met Apple om de dienst aan te bieden, maar is nu door ING in snelheid genomen. De staatsbank, die timmert aan de mobiele bank Banx, benadrukt dat het alle innovaties in mobiel betalen, waaronder Apple Pay, van nabij opvolgt. Argenta laat klanten weten dat het 'de mogelijkheid bekijkt om dit in de toekomst aan te bieden'.

Verscheurende keuze

Voor banken is in zee gaan met giganten als Apple en Google een verscheurende keuze. Enerzijds houden betalingen via eigen kaarten en systemen - de grootbanken zijn eigenaar van Bancontact Payconiq - de commissie-inkomsten op betaaltransacties in eigen huis. Samenwerken met een ander betaalsysteem betekent dat de taart gedeeld moet worden. Anderzijds kunnen populaire, gebruiksvriendelijke externe systemen de taart voor iedereen groter maken als klanten meer elektronisch betalen.

De inkomsten, de begeerde data en de controle over het betaalverkeer worden zo een permanent strijdveld voor banken met de weinig inschikkelijke big tech. Apple is berucht door zijn gesloten systemen en laat op zijn toestellen geen concurrentie toe op de NFC-chip. De Europese Commissie voert al meer dan een jaar een diepgaand onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag rond Apple Pay.