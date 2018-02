Binck start met buitenlands sparen

BinckBank is de eerste Nederlandse partij die bemiddelt tussen spaarders en buitenlandse banken, meldt Het Financieele Dagblad. In een eerste stap krijgen de Nederlandse klanten van Binck toegang tot deposito’s bij de Oostenrijkse Euram Bank en de Tsjechische J&T Banka.

‘Spaarders kijken vooral naar hun thuisland, terwijl elders in Europa hogere rentes te halen zijn’, zegt Jeroen Sonsma, directeur Nederland van Binck. ‘Wij willen het gemakkelijker maken geld te spreiden over verschillende banken in meerdere landen.’

Later ook België

Voorlopig krijgen alleen Nederlandse klanten via Binck toegang tot buitenlandse banken. Belgen komen niet in aanmerking, zelfs als ze klant zijn van Binck Nederland. Binck plant wel een gelijkaardig product in België. De onlinemakelaar heeft nog geen beslissing genomen over de timing. Maar het is de ambitie om voor het einde van 2018 te starten.