BinckBank-baas door het stof na racistische opmerking

'Angstcultuur'

Voorts had de ondernemingsraad het in zijn brief over een 'gebrek aan zelfreflectie bij de CEO' en een 'angstcultuur'. 'Zelden zoekt Vincent het probleem bij zichzelf, maar de oorzaak van het probleem wordt veelal ergens anders gelegd.' Ondanks die vlammende brief besloot de raad van bestuur Germyns in 2018 toch te herbenoemen als CEO. Enkele maanden later was de overname door Saxobank een feit.