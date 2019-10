BinckBank helpt klant buitenlandse taks terug te vorderen

Belgische beleggers die investeren in buitenlandse aandelen betalen vaak te veel belastingen. Stel dat een Belg een dividend ontvangt van een Duits bedrijf. Dan betaalt hij 26,375 procent Duitse bronbelasting en op wat overblijft 30 procent in België.

‘Dat is een erg omslachtige en bijzonder tijdrovende bezigheid’, zegt BinckBank. Daarom doen veel beleggers niet de moeite om de te veel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen. ‘Alleen al voor de Belgische klanten van BinckBank gaat het naar schatting over minimaal 1,2 miljoen euro.’

Software

Daarom lanceert BinckBank een nieuwe dienstverlening. Het bedrijf gaat met de hulp van geavanceerde software zijn klanten bevrijden van de rompslomp als ze de te veel betaalde belasting willen recupereren in zeven landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden. BinckBank laat weten dat het het aantal landen later wil uitbreiden.

De bank merkt op dat ze de eerste is in België die deze dienstverlening aanbiedt. Ze activeert de dienst enkel als de klant na de kosten geld overhoudt. De kosten bedragen 250 euro per claim voor Duitse en Franse aandelen en 200 euro voor aandelen van de andere landen. Ze worden afgetrokken van de gerecupereerde belastingen.