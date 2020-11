'Binnen enkele jaren betaalt de auto de tankbeurt zelf'

De coronacrisis is de doorbraak voor contactloos betalen. Maar de betaalkaartbedrijven kijken al naar de volgende betaalrevolutie: tokens en biometrie, die transacties veiliger en makkelijker maken.

Hoe betaalden Belgen in coronatijden?

Tijdens en ook na de lockdown deden we vaker aankopen online. 'Kleding en online boodschappen groeiden het sterkst', zegt directeur Sofie Geeroms van BeCommerce. Toch waren online uitgaven in het tweede kwartaal 'slechts' goed voor 18 procent van het totale aantal uitgaven, tegenover 19 procent vorig jaar. De verkoop van goederen, met schoenen als grote uitschieter, ging vooruit. Maar de dienstensector, zoals hotels en de luchtvaart, zag de verkopen zwaar terugvallen, waardoor het aandeel van online aankopen afnam.

Zijn online aankopen veilig?

Fraude bij e-commerce blijft een probleem. De online fraude met betaalkaarten loopt in Europa op tot 1,8 miljard euro. Het leeuwendeel gebeurt door fraudeurs die de kaart niet fysiek in hun bezit hebben en gegevens van anderen misbruiken.

Een transactie doen bij een Belgische bank door louter het kaartnummer en de CVC-code op de betaalkaart te geven kan sinds dinsdag niet meer. De banken hebben die regels sinds augustus aangescherpt. Om misbruik te voorkomen is bij online aankopen een uitgebreidere authenticatie, zoals met een kaartlezer, sms, paswoord of vingerafdruk, vereist. De nieuwe PSD2-betaalregels voeren dat vanaf volgend jaar in heel Europa in.

Tot een kwart van de online aankopen wordt afgebroken voor ze afgerond zijn. Meestal door moeilijkheden in het betaalproces. An De Schepper Dirctielid Mastercard België.

Die zaken veroorzaken veel ergernis, zowel bij klanten als handelaars zegt An De Schepper, directeur beveiligingsoplossingen bij Mastercard. 'Een vijfde tot een kwart van de online aankopen in Europa wordt afgebroken voor ze afgerond zijn. Het grootste deel komt door moeilijkheden in het betaalproces.'

Klanten vinden dat ze te veel gegevens moeten invoeren, wantrouwen het betaalsysteem of hebben geen kaartlezer bij de hand. De oplossing van sommige webwinkels om de kaartgegevens van geregistreerde klanten of abonnees bij te houden vinden heel wat shoppers dan weer oncomfortabel.

Hoe betalen we de komende jaren?

Contactloze en mobiele betalingen rukken op in winkels. Kleine bedragen - de limiet is in ons land 50 euro per dag - kunnen worden betaald door de kaart vlak bij de terminal te houden en zonder pincode in te toetsen. Dat kan ook met mobiele telefoons, smartwatches en accessoires zoals sleutelhangers of ringen met een NFC-chip. Die voorwerpen zijn met tokens gekoppeld aan een betaalkaart. Een token is een uniek gecodeerd nummer dat verschilt van het kaartnummer.

Die tokens en biometriekenmerken, zoals vingerafdrukken en gezichts- of stemherkenning, zullen ook gebruikt worden om online betalingen te beveiligen, zegt Henri Dewaerheijd, de CEO van Mastercard in België. De betaalreus praat met Belgische banken over de invoering van een systeem waarbij webwinkels van vaste klanten een token opslaan, wat snellere betalingen garandeert.

Dewaerheijd ziet meerdere voordelen. Elke handelaar krijgt één specifieke token die niet bij andere online diensten gebruikt wordt. Daarnaast wil Mastercard in ons land één betaalknop, Click to Pay, invoeren bij zoveel mogelijk webwinkels. 'Dat moet een eenvoudige aankoop in enkele klikken mogelijk maken', zegt Dewaerheijd.

De CEO zal met de banken praten over oplossingen die klanten meer controle geven. In de lijst met betalingen zal niet meer de anonieme vennootschapsnaam van een bedrijf staan, maar de merknaam en het logo. Klanten zullen zelf kunnen controleren welke handelaars betaalinformatie bijhouden, zodat abonnementen beter kunnen worden opgevolgd. Een gegevensupdate bij de vernieuwing van een bankkaart zal bij de online winkels automatisch gebeuren.

Hoe betaalt u over vijf jaar?