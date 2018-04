Boekhoudkundige meevaller van 2,8 miljard euro voor Dexia

Het eigen vermogen van de Belgisch-Franse financiële groep Dexia, die in ontmanteling is, verbetert met maar liefst 2,8 miljard euro. Dat is het gevolg van de toepassing van de nieuwe boekhoudnorm IFRS 9.

Om technisch te worden: de activa die Dexia in portefeuille had voor het in een uitdoofscenario ging, werden onder IAS 39 geboekt als 'beschikbaar voor verkoop (available for sale - AFS)' en gewaardeerd tegen reële waarde. Dat leidde voor Dexia tot het aanleggen van een grote negatieve AFS-reserve, die in aanmerking werd genomen voor de berekening van het reglementaire eigen vermogen.