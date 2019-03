Bonden BNPP Fortis: 'Hier tegenin gaan is vechten tegen de bierkaai'

De vakbonden bij BNP Paribas Fortis tonen zich vrijdag vooral opgelucht dat de directie ontslagen uitsluit bij de nieuwe herstructureringsgolf.

Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde BNP Paribas Fortis vrijdagochtend aan dat het het tegen 2021 met 2.200 mensen minder zal doen. Ook wil de grootste bank van het land haar kantorennet versneld afbouwen. Een grote verrassing was die boodschap niet, want de voorbije weken gonsde het al van geruchten over zo'n verregaande ingreep. Tot dusver schonk de directie daar nooit klare wijn over.

Nu is er eindelijk duidelijkheid over wat het management van plan is met de bank, klinkt het vrijdag bij de vakbonden. 'Wat we hebben gehoord, lag in de lijn der verwachtingen', reageert Luc Broos van de christelijke bediendebond LBC. 'De directie wil de komende drie jaar 267 kantoren sluiten, maar dat is minder dan wij hadden gevreesd. We hebben ook eindelijk te horen gekregen hoe de directie de komende jaren 2.200 jobs wil schrappen.'

Meer aanwervingen dan verwacht

Hoe dat gebeurt? BNP Paribas Fortis wil tegen 2021 zo'n 2.800 voltijdse banen schrappen op een totaal van 12.772. Om dat doel te bereiken rekent de bank op 1.800 tot 2.000 natuurlijke afvloeiingen: mensen die de bank verlaten omdat ze met pensioen gaan of omdat ze spontaan zelf vertrekken. Daarnaast zouden er nog 800 tot 1.000 vrijwillige vertrekkers zijn: ze kiezen voor een eindeloopbaanregeling of gaan met begeleiding van de bank in andere sectoren aan de slag.

Tegelijk kondigde BNP Paribas Fortis aan dat het de komende jaren 600 nieuwe mensen wil aanwerven - een verrassing, want de bonden hadden niet gerekend op nieuwe jobs - waardoor netto 2.200 banen verdwijnen bij de bank. Volgens de vakbonden liet de directie vrijdag duidelijk verstaan dat dat alles zonder naakte ontslagen gebeurt.

Kantoorpersoneel op zijn tandvlees

'Geloof me: voor de vakbonden blijft dit een pijnlijk verhaal', zegt Luc Broos. 'Maar ertegenin gaan is als vechten tegen de bierkaai. Het is vooral belangrijk dat we naar een sociale oplossing zoeken voor ons personeel.' Al zit niet iedereen binnen het vakbondsfront op dezelfde lijn, zegt Broos. 'In Vlaanderen lijkt men realistischer over wat de komende jaren op de banksector afkomt. Maar in Walloniƫ lijkt men er nog altijd niet van overtuigd dat de directie effectief kan overgaan tot naakte ontslagen.'

Marc Waterschoot van de liberale vakbond ACLVB ziet de beslissing van de directie om in het kantoornetwerk te snijden als een selffulfilling prophecy. 'Uiteraard is de digitalisering een maatschappelijk feit. Maar de bank heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om klanten weg te houden uit kantoren en hen aan te sporen alles online te doen.'

Al ziet de vakbondsman ook positieve elementen in de aankondiging van vrijdag. 'De directie heeft benadrukt dat het aantal personeelsleden in de kantoren niet evenredig zal dalen met het aantal vestigingen. De kantoren die overblijven, zullen er zelfs mensen bij krijgen. Een goede zaak. Want voor heel wat kantoren zijn de budgetten vandaag te laag en zit het personeel op zijn tandvlees.'

'Geen blanco cheque'

In een reactie wijst de socialistische BBTK erop dat de maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd wel gevolgen hebben voor de mobiliteit van het personeel, wat tot extra opschudding heeft geleid onder de werknemers.