Bonden ING België bezorgd over nieuwe besparingen

De socialistische vakbond bij ING België maakt zich zorgen dat de bank de coronacrisis aangrijpt om opnieuw in de kosten te snijden of extra herstructureringen door te voeren. Ook bij de andere vakbonden groeit de onrust.

In een mail aan zijn leden laten de afgevaardigden van de socialistische BBTK-SETCa weten dat ze het management van ING België op de volgende ondernemingsraad, midden juni, zullen vragen of er zulke ingrepen aankomen.

‘We krijgen via verscheidene bronnen te horen dat de directie binnenkort nieuwe aankondigingen (herstructureringen en/of besparingsmaatregelen) zal doen. Men spreekt van juni 2020’, staat te lezen in het bericht. De socialistische bond wil de directie vragen formeel te bevestigen of te ontkennen dat er binnenkort nieuwe aankondigingen komen.

Nu ze merken dat hun klanten de voorbije weken vlot naar nieuwe digitale diensten overschakelden, valt niet uit te sluiten dat banken opnieuw gaan rekenen over hun aantal kantoren.

Vier jaar geleden voerde ING België, dat deel uitmaakt van de Nederlandse moedergroep ING , al een zware sanering door. Tegen 2021 wil de bank een op de drie jobs schrappen en haar kantoornetwerk met de helft inkrimpen. In de mail aan zijn leden wijst de socialistische bond erop dat het sociaal plan dat toen over die sanering werd bereikt, pas eind 2021 afloopt.

Kantoornet

Ook bij de andere vakbonden valt te horen dat de onzekerheid bij het personeel toeneemt. ‘Toen de coronacrisis midden maart losbarstte, besloot ING België de helft van zijn kantorennet om veiligheidsredenen te sluiten', merkt een bron bij de christelijke vakbond ACV Puls op. ‘Nu de lockdown wordt teruggeschroefd en andere banken hun kantoren makkelijker toegankelijk maken voor hun klanten, is ING nog niet begonnen aan de heropening van zijn net. Dan weet je eigenlijk genoeg.’

We willen niet speculeren over eventuele aankondigingen bij de bank. Safia Yachou woordvoerster ING België

De liberale ACLVB zegt geen concrete aanwijzingen te hebben dat bij ING België iets op til is. ‘Maar dat de ongerustheid toeneemt, is begrijpelijk. Niet alleen voor ING België, ook voor de andere banken is de coronacrisis de ideale testcase. Banken zijn hun kantorennet al jaren aan het herschikken. Nu ze merken dat hun klanten de voorbije weken vrij vlot konden overschakelen naar nieuwe digitale diensten, valt niet uit te sluiten dat banken opnieuw gaan berekenen met hoeveel kantoren ze het kunnen stellen. Zo’n situatie creëert natuurlijk veel onzekerheid. Maar dat zie je niet alleen in de banksector. Kijk naar wat er aan de hand is bij Brussels Airlines, iedereen loopt er op de toppen van zijn tenen.’