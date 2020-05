Bonden beschuldigen Worldline van misbruik tijdelijke werkloosheid

De vakbonden hekelen dat de Belgische afdeling van Worldline , actief in betaalautomaten en elektronische betalingen, een honderdtal werknemers tijdelijk werkloos maakt. 'Het bedrijf heeft 417 miljoen euro aan overgedragen winst en met dergelijke reserves is het schandalig een beroep te doen op de sociale zekerheid', zegt Jan Meeuwens, secretaris van de socialistische bond BBTK.

Minder transacties

Worldline België kon maandag niet reageren. Het Franse moederbedrijf maakte twee weken geleden bekend dat het in het eerste kwartaal een hogere omzet had geboekt. Maar de groep meldde ook dat het aantal elektronische betalingen vanaf midden maart met 30 procent gezakt was. In voedingswinkels en apotheken werd wel meer elektronisch betaald, maar dat kon de zware terugval in sectoren als de luchtvaart, benzinestations en andere winkels niet compenseren.