Bonden verzetten zich tegen cao-voorstel BNP Paribas Fortis

Na de liberale vakbond spreekt nu ook de socialistische BBTK zich duidelijk uit tegen de voorstellen van de grootbank in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Enkel de christelijke bonden stemden in.

De gesprekken over een nieuwe arbeidsovereenkomst bij de grootste bank van het land lopen al een tijd behoorlijk stroef. De vorige cao, die het personeel van de bank twee jaar waarborg bood tegen een grote ontslagronde, liep eind vorig jaar af. De vakbonden willen die tewerkstellingsgarantie verlengen.

Maar in ruil daarvoor stelt de directie van BNP Paribas Fortis wel voorwaarden. Zo heeft ze voorgesteld dat werknemers voortaan 35 uur per week werken in plaats van de huidige 34 uur. Ook een aantal andere arbeidsvoorwaarden zouden herzien moeten worden.

Dossiers koppelen

Nu laat de socialistische bediendebond BBTK weten dat zijn leden 'onder de huidige omstandigheden' de voorstellen van de directie met een ruime meerderheid verwerpen. De bond neemt het niet dat de directie de twee cao's - de overeenkomst over de tewerkstellingsgarantie en de overeenkomst over de arbeidsorganisatie - per se aan elkaar wil koppelen.

Volgens de BBTK is een akkoord over de tewerkstellingsgarantie en de andere werktijden wel nog steeds mogelijk. Maar dan mogen beide dossiers niet aan elkaar worden gelinkt, klinkt het.

Eerder deze maand had ook de liberale vakbond zich duidelijk uitgesproken tegen de voorstellen van de directie van BNP Paribas Fortis.