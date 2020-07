Boomende marktenzaal stut winst BNP Paribas

De grootste bank van de eurozone, presteert over het tweede kwartaal boven de verwachtingen. Dit dankzij de boomende marktenzaal en lager dan verwachte provisies voor probleemkredieten.

In de financiële sector wordt met argusogen bekeken hoe de ongeziene economische crisis zich vertaalt in de resultaten van de banken. Bij BNP Paribas zijn de cijfers beter dan verwacht. De provisies voor slechte kredieten verdubbelden wel in het tweede kwartaal tot 1,44 miljard euro, tegenover 621 miljoen het jaar ervoor. Maar analisten die gepolst werden door Reuters hadden nog erger verwacht en rekening gehouden met provisies van 1,71 miljard.