‘Bouwen met gerecycleerd bouwafval wordt een serieuze business’...

Ooit leidde hij een familiale vermogensbank. Vandaag staat Jean-Marie de Buck van Overstraeten aan het roer van een specialist in infrastructuur- en sloopwerken en recyclage van bouwpuin. ‘De afbraak van ‘isolatiewoningen’ wordt - na de asbestgebouwen - de uitdaging van de toekomst’.

Jean-Marie de Buck van Overstraeten, de oprichter, eigenaar en CEO van Square Group, glimlacht als we hem vragen of hij in het eerste studiejaar niet gevloekt heeft toen hij zijn naam moest leren schrijven? ‘Nee. Ik heb ermee leren leven. Ik gebruik altijd mijn voornaam: JM. Of Jean-Marie de Buck. Nooit van Overstraeten. Maar het is mijn naam. Ik kan er niets aan doen. Een voorvader van de vierde of vijfde generatie de Buck trouwde met een vrouw die van Overstraeten heette. Omdat ze de laatste in de familietak was, vroeg ze de twee namen samen te voegen.’ Zo geschiedde.

Profiel Square Group

Jean-Marie de Buck van Overstraeten bouwde in 15 jaar zijn afbraak- en bouwpuinrecyclageactiviteiten uit tot een groep met 110 miljoen euro omzet.

De Square Group van de familie de Buck van Overstraeten bestaat uit vier entiteiten: Aclagro (afbraak-, grond- ontmantelingswerken, asbestverwijdering, grondreiniging, bodemsanering, waterzuivering en infrastructuurwerken), AC Materials (breekwerven, betoncentrales), DD Shipping (logistiek, op- en overslag van bulkgoederen) en Oryx Projects (projectontwikkeling).

De groep telt zes sites en is vooral actief in Oost- en West-Vlaanderen. Vorig jaar werd Michiels Aannemingen in Heist-op-den Berg gekocht, actief in grondverzet, afbraak- en wegenwerken. Door die overname krijgen AC Materials en Aclagro voet aan de grond in Antwerpen en Limburg.

De groep telt zo’n 500 werknemers en boekte vorig jaar 11 miljoen euro brutobedrijfswinst.

De familie de Buck is niet van adel, maar de roots gaan wel terug tot 1784. De familie begon met het opmaken van wisselbrieven voor de textielhandel tussen Vlaanderen en Italië. Dat leidde acht generaties later tot de Gentse beursvennootschap de Buck & Cie. Tijdens zijn laatste jaren rechten liep Jean-Marie als oudste van zes al mee in het familiebedrijf. Vier jaar na zijn studies nam hij het roer over van zijn vader. Maar toen de verplichtingen voor financiële instellingen met onder meer de Baselnormen te zwaar werden - ‘Als kapitaalvennootschap moesten we in 1990 plots 50 miljoen frank cash op tafel leggen, een probleem’ - besliste hij in 2003 via een aandelenruil de vermogensbank de Buck te fuseren met Bank Degroof. De familie is nog altijd aandeelhouder.

Er komen nog duizenden tonnen asbest op ons af. Daar zijn we nog tien jaar zoet mee. Jean-Marie de Buck van Overstraeten CEO en eigenaar van Square Group

De Buck: ‘Natuurlijk was het een moeilijke beslissing om als jonge dertiger een bedrijf te verkopen dat al acht generaties van vader op zoon was overgegaan. Maar ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. We waren op het einde meer bezig met controles en administratie dan met klanten. Ik geloofde sterk in het nieuwe fusiemodel. Maar na anderhalf jaar voelde ik het ondernemersbloed stromen en besliste ik een andere weg in te slaan.’

De Buck trok zijn stoute schoenen aan en kocht in 2004 - ‘met geleend geld’ - het familiebedrijf Aclagro, toen actief in wegenbouw, afbraakwerken en recyclage. In 2006 volgden de aankoop van Seghers Aannemingen uit Kruibeke, in 2012 de recyclagetak en de betoncentrales van het failliete transportbedrijf De Dijcker. Daarna bundelde hij de recyclage van bouwpuin en de betoncentrales in het nieuwe AC Materials. Ondertussen was hij ook begonnen met projectontwikkeling. De Buck zette er de holding Square Group boven. ‘Mijn opleiding Latijn-Grieks bij de jezuïeten van Sint-Barbara in Gent heeft me gevormd in de manier waarop ik zaken doe’, zegt hij daarover.

Gentse haven

Binnenkort verhuist de Buck de Gentse activiteiten van AC Materials naar een nieuwe site in de Gentse haven. Hij noemt het ‘een belangrijke zet’ voor de toekomst. ‘Een van onze Gentse sites moet plaats maken voor de R4 rond Gent. Omdat onze activiteiten belastend zijn voor de omgeving - veel lawaai, stof, transport - peilden we of er geen plaats was in de haven. We kregen een concessie van 15 hectare aan het Kluizendok. We investeren er 8 miljoen euro en willen er eind dit jaar beginnen met het breken en recycleren van beton-, asfalt- en baksteenpuin en het opslaan en verwerken van grond. Met de gerecycleerde granulaten maken we dan weer beton. De bedoeling is zo zuiver mogelijke betongranulaten af te leveren. België is een wereldspeler in het recycleren van bouwafval. Er bestaan geen stortplaatsen meer. Behalve voor asbest. AC Materials behoort tot de top drie van verwerkers in België’.

De verschillende poten van de holding zijn vandaag goed voor 500 werknemers en 110 miljoen euro omzet. Dat is vijf keer meer dan bij de start in 2004. ‘Maar er is nog ruimte voor groei’, zegt de Buck rustig, en hij wijst naar de nieuwe hoofdzetel die op de site van Aclagro in Wondelgem wordt gebouwd. ‘Onze activiteiten volgen verschillende conjuncturele cycli. Dat is een voordeel. Die van infrastructuurwerken kan anders zijn dan die van afbraak, puinrecyclage of projectontwikkeling.’

We kunnen per jaar circa 1 miljoen ton bouwpuin verwerken. 98 procent daarvan wordt hergebruikt als secundaire grondstof. Jean-Marie de Buck van Overstraeten CEO en eigenaar van Square Group

Op de site baat Aclagro een hypermodern grondreinigingscentrum uit dat met olie vervuilde grond via bacteriën zuivert. ‘We reinigen alle soorten grond die afkomstig is van brownfields of bodemsaneringsprojecten. Na de zuivering geven we die grond ook een bestemming. Een deel gaat naar onze andere divisies, die soms grond nodig hebben. Die wisselwerking loont.’

Asbest

Aclagro werkte ook mee aan de afbraak van Ford Genk. Volgens de Buck wordt in Vlaanderen elk jaar 15 miljoen ton puin uit sloopwerken van gebouwen en wegen gerecycleerd. Dertig jaar geleden was dat amper 2 miljoen ton. ‘Wij kunnen per jaar circa 1 miljoen ton bouwpuin verwerken. Daarvan wordt 98 procent hergebruikt als secundaire grondstof. Metaal, plastic, aluminium en glas worden gerecycleerd via onderaannemers. Alleen asbest wordt niet gerecycleerd. Dat wordt gestort op speciale stortplaatsen.’

De Buck gaat ervan uit dat in de toekomst veel meer met gerecycleerd bouwafval en gerecycleerde betongranulaten zal worden gebouwd. ‘Nu is dat beperkt, maar architecten en klanten zullen dat op een bepaald moment eisen. Dat kan een serieuze business worden.’

Lamara-citroenen in Zuid-Afrika

Jean-Marie de Buck richtte in 2015 samen met zijn echtgenote Sylva Mannens, in Franschhoek, Zuid-Afrika, Lamara op. Op de 120 hectare grote boerderij kweken ze olijven en citroenen en maken ze lavendel- en rozemarijnolie. De Buck: ‘Ik heb er altijd van gedroomd in Afrika aan landbouw te doen. We kochten er naar Zuid-Afrikaanse normen een kleine ‘farm’ met een 20 hectare grote citroenplantage en een olijfplantage van 10 hectare. We exporteren wereldwijd citroenen. Heel leuk. De farm wordt gerund door een lokale vrouwelijke farmmanager. Het geeft me de gelegenheid iets heel anders te doen en dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Het is een privéproject. Pure ontspanning.’

In Zuid-Afrika beoefent de Buck ook de enige hobby waar hij tijd voor heeft: mountainbiken. ‘In 2019 fietste ik er in duo de Cape Epic, 650 kilometer en 15.000 hoogtemeters in acht dagen. Single trails en slapen in tenten. Een fantastische ervaring. Ik doe het zeker nog eens. Maar om daar te fietsen, moet je natuurlijk hier oefenen (lacht uitbundig). Dat doe ik in de Vlaamse Ardennen. ‘Time in the saddle’ is belangrijk. Drie jaar geleden fietste ik enkel op zondag naar de bakker.’

Maar er is nog veel werk, zegt de Buck. ‘Nu breken we gebouwen af uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal met asbest. Er komen nog duizenden tonnen asbest op ons af. Daar zijn we nog tien jaar zoet mee. De grote uitdaging wordt de afbraak van gebouwen uit de jaren 90 en 2000. Die zitten vol isolatie. Die schuimen, pur en lijmen scheiden van het beton, om uiteindelijk tot een zuiver gerecycleerd betonproduct te komen wordt een uitdaging. Op laboniveau is het makkelijk om te zeggen dat isolatiemateriaal perfect recycleerbaar is. Maar als het tussen beton en andere materialen verwerkt is, wordt dat een ander paar mouwen. Er zal bijna manuele arbeid aan te pas komen om alle onderdelen te scheiden.’

De Buck vraagt zich wel af hoe we dat betaalbaar kunnen houden. ‘Niemand houdt bij de bouw van een woning rekening met hoe ze 40 jaar later goedkoop kan worden afgebroken. De prioriteit ligt nu op zo goedkoop mogelijk de energienormen halen. Hoe men die ‘energiematerialen’ later gaat recycleren, is geen issue. Niemand denkt aan de afbraakprijs van een woning. Dat komt nog. De kostprijs van de afbraak is de optelling van werkuren en de verwerking van de afvalstromen. Een huis met veel isolatie afbreken, wordt binnenkort heel duur’.

Projectontwikkeling

Om alle schakels in zijn groep zo optimaal mogelijk te benutten begon de Buck in 2007 ook met projectontwikkeling. ‘Via Oryx Projects focussen we op verontreinigde sites in een stedelijke omgeving. We kopen de saneringsplicht over en herontwikkelen vaak in een combinatie van oude historische gebouwen en nieuwbouw.’

Bekende Oryx-projecten zijn onder meer Tondelier in Gent - een publiek-private samenwerking met de stad Gent achter het nieuwe gerechtsgebouw - waar de oude gascentralesite in ere werd hersteld. ‘De sanering van de site zal eind dit jaar afgerond zijn en daarna wordt daar het tweede grootste park van Gent aangelegd. Het zal wel nog vijf tot zeven jaar duren voor alles daar ontwikkeld en gebouwd is’.

Zijn grootste uitdaging? ‘Het vinden van mensen met de juiste competenties. Arbeiders, ploegbazen, ingenieurs. Mensen die buiten willen werken, dat is niet te onderschatten. Vroeger werden de beste arbeiders opgeleid door hun vader. Ze kwamen samen naar de werf en leerden de stiel. Vandaag is het niet meer evident om een stiel te leren of jezelf de tijd te geven om een stiel te leren.’

8 miljoen Jean-Marie de Buck van Overstraeten investeert 8 miljoen euro in de Gentse haven. Daar gaat hij onder meer beton maken van gerecycleerd beton- en baksteenpuin.