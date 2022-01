Boze certificaathouders Triodos dreigen met actie

Een groep misnoegde certificaathouders van de bank Triodos neemt het dreigende waardeverlies voor haar stukken niet. Ze dreigt met actie en dringt aan op een verkoop van de bank.

De duurzame bank Triodos, die ook in België actief is, heeft zich deels gefinancierd door geld op te halen bij ongeveer 45.000 beleggers. Het gaat om zo'n 1,2 miljard euro. Circa 7.500 beleggers zijn Belgen. In ruil voor hun geld kregen ze echter geen klassieke aandelen, maar certificaten. Die leveren wel dividenden op en zijn ook verhandelbaar.

In principe toch, want door de coronacrisis viel de handel in certificaten stil. Er waren onvoldoende kopers voor de aangeboden stukken. Triodos gooide de handel op slot, maar ging wel op zoek naar een oplossing. Die kwam er kort voor Kerstmis, in de vorm van een besloten handelsplatform, een soort alternatieve beursgang. Daar staat wel tegenover dat de certificaathouders aankijken tegen een verwacht verlies van 30 tot 45 procent.

Triodom

Onder de naam Triodom verzet een groep misnoegde certificaathouders zich nu tegen die gang van zaken, meldt de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad maandag. Triodom vertegenwoordigt bijna 400 houders en zo'n 31 miljoen euro aan vermogen.

De groep eist dat alternatieven buiten het handelsplatform onderzocht worden. Evert Versluis, een van de initiatiefnemers, verwijt de bank gebrek aan transparantie. Hij wil inzage in de peiling van de bank bij haar certificaathouders. 'We twijfelen sterk of de plannen van Triodos afdoende juridisch afgedicht zijn.' Versluis sluit een rechtszaak en mogelijke claims niet uit. 'De weg ligt open voor verdere stappen.'