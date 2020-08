Bpost neemt 'plofautomaten' weer in gebruik

Bpost bank, een joint venture tussen Bpost en BNP Paribas Fortis, had midden juli 89 geldautomaten aan de buitengevels van zijn postkantoren gesloten. Een preventieve maatregel, klonk het, omdat de automaten volgens de leverancier gevoelig waren voor digitale plofkraken.

Net aan het begin van de zomervakantie was de Antwerpse spaarbank het slachtoffer geworden van zo'n digitale plofkraak. Daarbij proberen criminelen geldautomaten leeg te maken door ze te hacken. Via een praktijk die jackpotting heet installeren criminelen schadelijke software in een geldautomaat. Daarna kunnen ze de automaat zo sturen dat die biljetten begint uit te spuwen.