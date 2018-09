'Brein' achter desastreuze Fortis-deal gaat Santander leiden

Maar bij het Belgische publiek zal zijn naam voor eeuwig verbonden blijven aan de desastreuze overname van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO in 2007. Het was immers Orcel die toen als zakenbankier bij het Amerikaanse Merrill Lynch, het management van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander op het idee bracht een bod uit te brengen op die Nederlandse prooi.

Overmoed

Al heeft men bij het Spaanse Banco Santander wellicht betere herinneringen aan de overname van ABN AMRO. De Spaanse bankreus slaagde er namelijk in om de gezondste en meest beloftevolle onderdelen van ABN AMRO in huis te halen. Orcel had er in volle crisis nog voor kunnen zorgen dat de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena de bank Antonveneta zou overkopen, het Italiaanse onderdeel van ABN AMRO dat ook in de handen van Santander was terechtgekomen. Maar Banca Monte dei Paschi di Siena zou uiteindelijk zelf in de problemen geraken als gevolg van de overname van Antonveneta.