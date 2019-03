‘Bretellen zijn bij de banken al een poos passé'

De dagen van de bankier in krijtstreeppak en met flitsende manchetknopen lijken geteld nu ook de Amerikaanse Wall Street-reus Goldman Sachs zijn kledingregels versoepelt. Al veroorzaakt die casualtrend ook stress.

Ophef in bankenland deze week. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, die jaren synoniem stond voor piekfijn uitgedoste Wall Street-traders en City-dealmakers, versoepelt de kledingvoorschriften voor haar ruim 36.000 bankiers. Chique kostuums, dassen of mantelpakken zijn voortaan geen must. Doe wat je wil, als het maar deftig is, was kort samengevat de boodschap van CEO David Solomon.

Dat een Wall Street-icoon als Goldman Sachs plots nu zijn regels versoepelt, is geen toeval. Net als andere financiële instellingen heeft ook Goldman Sachs het moeilijk om jongere werknemers aan te trekken. Die verkiezen een hippe start-up of een groot techbedrijf boven een bankreus met een door financiële schandalen besmeurde reputatie. Door zijn al te klassieke kledingvoorschriften te laten vallen hoopt Goldman Sachs alvast één obstakel weg te werken om jongere mensen te lokken.

Welke dresscode

Een pr-stunt of niet, voor wie vandaag bij Goldman Sachs werkt, zijn de nieuwe kledingrichtlijnen een serieuze ommekeer. Nu ze eindelijk hun klassieke bankiersuniform kunnen dumpen, moeten de medewerkers uitzoeken welke dresscode wel aanvaardbaar is op kantoor. Vacaturesites voor de financiële sector hebben er de voorbije dagen al hele stukken aan gewijd. ‘Jeans kan, maar draag alsjeblief geen skinny broek als je ouder bent dan 30. Chino’s van Ralph Lauren blijken ideaal.’

Skinny broek noch hoody voor de Goldman Sachs-werknemer die we polsten voor een reactie. ‘Al had het gekund’, lacht de bankier, die anoniem verkiest te blijven. ‘Het is casual friday vandaag, dan hoeven we niet in maatpak naar kantoor. Maar ik had nog een zakelijke afspraak. Dan verwachten klanten toch nog dat je hen ontmoet in pak en das.’

De Belgische banken hanteren geen formele dresscode. Maar in vergelijking met Nederland kleden financiers zich wel conservatiever.

Inzake kledij hebben de Belgische banken de teugels al langer gevierd, leert een rondvraag. Een geschreven dresscode blijkt bij de meeste instellingen niet te bestaan. ‘Veel bretellen zie je bij ons niet meer’, luidt het bij KBC. ‘Bij Angelsaksische zakenbanken zijn dat typische statussymbolen. Maar hier leeft dat veel minder. De regel is dat je als werknemer netjes gekleed moet zijn, zeker bij een eerste contact met klanten. Vaak is dat met een das, maar dat hoeft niet altijd. Als je een presentatie geeft voor een groep startende ondernemers, laat je je driedelig pak best achterwege. Je past je aan aan je publiek.’

De andere grootbanken zitten op dezelfde lijn: iedereen moet zelf inschatten wat de gepaste kledij is. Maar in de praktijk kiezen de meeste bankiers voor een zakelijke stijl, stelt men vast bij Degroof Petercam. ‘Al bestaan daar natuurlijk veel gradaties in. Maar pak en das, of de vrouwelijke variant daarvan, is zeker geen opgelegd uniform.’

Verschil met Nederland

In België gaat het er qua kleding trouwens nog iets conservatiever aan toe, stelt een Nederlandse bankier vast. ‘Tijdens vergaderingen of meetings met klanten wordt hier sneller verwacht dat je een pak en das draagt. In Nederland is dat veel minder, ook al omdat de klanten zelf minder strak gekleed zijn. Ik schat dat nog maar 10 procent van mijn zakelijke klanten een das draagt. Daar kunnen we prins Claus voor bedanken, de intussen overleden echtgenoot van koningin Beatrix. Sinds die eind jaren 90 bij wijze van statement tijdens een lezing zijn das losknoopte, laten steeds meer Nederlanders dat kledingstuk achterwege.’

Als je een presentatie geeft voor een groep startende ondernemers, laat je je driedelig pak best achterwege. Je past je aan aan je publiek. KBC-bron

Bankiers en kleding, een gemakkelijk huwelijk is het niet. Geen plaats ter wereld maakt dat duidelijker dan de Londense City. Daar ontstond in de loop der jaren een reeks ongeschreven wetten boven op de formele dresscodes. Researchers stelden twee jaar geleden vast dat je veel minder kans had op een job in de City als je bruine in plaats van zwarte schoenen droeg. Wil je weten hoe hoog iemand in de rangorde staat, kijk dan of hij visitekaartjes in zijn borstzakje draagt. Die zonder kaartjes moet je hebben: die heeft een secretaresse ter beschikking om de businesscards uit te delen.

Mouwen opstropen

Zo complex gaat het er in de Belgische banksector gelukkig niet aan toe. Maar ook hier hebben instellingen do’s-and-don’ts ontwikkeld. ‘Als een KBC’er aan een meeting begint, is de kans zeer groot dat hij meteen zijn vest uittrekt en zijn mouwen opstroopt’, vertelt een voormalige bankier. ‘Bij BNP Paribas Fortis zie je nog veel maatpakken in de hoofdzetel. Maar hoe verder je daarvan verwijderd bent, hoe losser de kledij.’

Enkele bankiers kunnen het zelfs niet laten om te spotten met de kledinggewoontes van hun concurrenten. ‘Wat wil je ook?,’ grijnst een van hen. ‘Sommigen zien eruit alsof ze bij de Colruyt werken. Bij anderen valt het op dat ze veel landbouwers als klant hebben.’