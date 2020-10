Britse CEO van Merit Capital weg

De Britse co-CEO Paul Reynolds vertrekt bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital. Volgens bronnen in de sector zal het daar niet bij blijven.

Twee jaar na de overname door het Londense Duet rommelt het bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital, dat ruim 1,5 miljard euro van gefortuneerde Belgen beheert. Duet was als nieuwe meerderheidsaandeelhouder (51%) aan boord gekomen na zware verliezen en nam de touwtjes meteen stevig in handen. De Belg Jan De Coninck werd benoemd tot nieuwe CEO, maar de top van Duet nam drie sleutelposities in: eigenaar Henry Gabay werd voorzitter, Paul Reynolds co-CEO en Amit Haria CFO. Na een groeisprong door de overname van het Brugse Weghsteen liet Gabay weten dat hij de Belgische minderheidsaandeelhouders (de paardendokter Leo De Backer en de jumpingorganisator Jan Tops) had uitgekocht.

Nu blijkt dat de sleutelfiguur van Duet, Reynolds, niet meer bij Merit Capital werkt. 'Hij vertrekt bij Merit Capital omdat hij ook vertrekt bij Duet', is het enige wat Jan De Coninck wil zeggen. Waarom vertrekt hij dan bij Duet? ‘Hij heeft ontslag genomen om persoonlijke redenen’, zegt Gabay. ‘Zijn vervanging bij Merit wordt bekeken door de raad van bestuur. We moedigen een interne promotie aan.’

Hij heeft ontslag genomen om persoonlijke redenen. Zijn vervanging bij Merit wordt bekeken door de raad van bestuur. We moedigen een interne promotie aan. Henry Gabay Eigenaar Duet

Opmerkelijk is dat Reynolds volgens een melding bij het Britse bedrijvenregister Companies House al vier maanden geleden, op 20 juni, ontslag genomen heeft. Een jaar eerder richtte hij een eigen bedrijf op voor de verkoop in kunstgalerijen.

H2O

Het ontslag komt na enkele turbulente maanden bij Merit Capital door berichten over vermeende banden met het omstreden Londense hefboomfonds H2O. Dat werd door de toezichthouder aan de ketting werd gelegd na zware verliezen en dubieuze investeringen van de verguisde Duitse financier Lars Windhorst. In verschillende verslagen van H2O werd ook verwezen naar transacties met Merit Capital.

Er werd melding gemaakt van een 'buy and sell back'-transactie - iets kopen en daarna weer verkopen - die goed was voor 91 miljoen euro. Over de reden van deze transactie werd door H2O geen uitleg gegeven. Merit Capital heeft altijd ontkend dat het zulke transacties met H2O heeft gedaan. Daar had het geen vergunning voor.

Merit Capital was wel een normale zakenpartner van H2O: het investeerde via zijn fonds Merit Capital Global Investment Fund in fondsen van H2O. En het kocht voor zijn fonds ook een deel hoogrentende maar zeer risicovolle obligaties van bedrijven van Windhorst, waaronder lingeriegroep La Perla, een bedrijf dat al voor de coronacrisis virtueel failliet leek. De fondsen van Merit Capital hebben desondanks redelijke prestaties neergezet.

De 'transacties van H2O met Merit Capital' blijven onbegrijpbaar. Heeft H2O gelogen of is er iets anders aan de hand? De toezichthouders van Merit Capital (Nationale Bank) en zijn fonds (FSMA) hebben ook al vragen gesteld, maar duidelijkheid is er nog niet. Dat zet ook andere Duet-mensen in het bestuur van Merit Capital onder druk.

Ondertussen rijzen vragen over de structuur boven Merit Capital. Die heeft als moeder de Belgische vennootschap DM Holdings en daarboven zou volgens Duet de controleholding DM Windsor staan. Die Britse vennootschap leidt naar Hongkong.