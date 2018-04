Britse TSB-bank beleeft Argenta-nachtmerrie

De Britse bank TSB beleeft haar eigen Argenta-moment: door zware IT-problemen kunnen klanten nu al zes dagen niet bankieren via het net of mobiele app.

Net zoals bij het Belgische Argenta, waar het digitaal bankieren een week plat lag na het paasweekend, zit TSB in de problemen nadat het vorig weekend werken had uitgevoerd aan zijn IT-infrastructuur. Na de eerste jubelberichten over een succesvolle 'migratie' van alle systemen werd de bank bedolven onder klachten van klanten die geen rekeningen meer konden betalen of niet langer online konden shoppen.

Door de aanhoudende malaise en de gebrekkige communicatie - eerder deze week jubelde TSB-topman Paul Pester nog onterecht dat alles was opgelost - wordt de bank hard aangepakt in de Britse pers. De tabloid Daily Mail noemt TSB een 'complete rommelbank' op zijn voorpagina, terwijl journalisten van de BBC-radio topman Pester polsten of hij al aan zijn ontslag had gedacht. 'Daar heb ik het momenteel te druk voor', was trouwens het antwoord.