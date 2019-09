Britse brokkenbank RBS krijgt vrouw als CEO

Alison Rose mag proberen te doen waar haar mannelijke voorgangers sinds de bijna-ondergang in 2008 spectaculair in faalden: de reputatie van de grootbank opkrikken.

Het is waarschijnlijk de moeilijkste job van het Britse bedrijfsleven: CEO van Royal Bank of Scotland (RBS). Die job krijgt Alison Rose, die als eerste vrouw een Britse grootbank gaat leiden. Ze volgt Ross McEwan op, die dit voorjaar aankondigde naar zonniger oorden te verhuizen om CEO van National Australia Bank te worden.

Met Rose opteert RBS voor iemand die het huis door en door kent: de 50-jarige Britse werkt haar heel professionele carrière - 27 jaar - bij RBS. Tot nog toe was ze in de directie verantwoordelijk voor de tak privaatbankieren, die illustere namen als Coutts - de 326 jaar jonge bankier van het Britse koningshuis - omvat.

De naam RBS is wat minder illuster. In België is de bank vooral berucht omdat ze in 2007 samen met Fortis en Banco Santander voor een opknipovername van ABN AMRO opteerde. Net als Fortis overtilde RBS zich aan die deal. RBS nam vooral de marktenzaalactiviteiten over van ABN, Rose hielp begin decennium die tak fors inkrimpen.

De Britse overheid moest de bank met 45 miljard pond (52 miljard euro) belastingsgeld redden en is met 62 procent nog altijd meerderheidsaandeelhouder. Mervyn King, de vroegere gouverneur van de Bank of England, waarschuwde jaren geleden de overheid al dat het een illusie is te denken dat Londen op die investering ooit een meerwaarde zal kunnen boeken.

Onder McEwan zijn de financiën van RBS in rustiger vaarwater gekomen. Na negen (!) verliesjaren op rij was er zowel over 2017 als over 2018 nettowinst. De financiën is één zaak, de reputatie van RBS als 'brokkenbank' blijft bedenkelijk.

Payment protection insurance

Vorige maand nog waarschuwde RBS voor een extra gat tot 900 miljoen pond (1 miljard euro) in de rekeningen. Net als andere Britse grootbanken verkocht RBS jarenlang een soort kredietverzekering ('payment protection insurance of PPI') die in veel gevallen overbodig en ook vaak veel te duur was.

De claims van misnoegde klanten stromen tegen zo'n tempo binnen dat de bank nu al moest erkennen dat de aangelegde pot van 5,3 miljard pond niet zal volstaan. RBS heeft zich sinds de crisis teruggeplooid op het Verenigd Koninkrijk en de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven. PPI leert dat RBS op dat vlak onder Rose nog een flink pak werk wacht.