Britten lonken naar het ‘blauw fabriekje'

De kans is reëel dat het Antwerpse vermogenshuis Merit Capital een Britse hoofdaandeelhouder krijgt. Het is wel nog wachten op het oordeel van de Nationale Bank.

Het relatief kleine Antwerpse vermogenshuis Merit Capital haalt vaak het nieuws. Een rist bekende - vaak liberale - politici zijn bij het bedrijf betrokken als aandeelhouder, zoals minister van Staat Karel De Gucht en Leo De Backer. De Backer is een bekende Antwerpse paardenarts en de vader van Open VLD-staatssecretaris Philippe De Backer. Ook de Nederlandse miljonair Jan Tops, die fortuin maakte in de paardenwereld, is aandeelhouder.

Merit heeft een turbulente periode achter de rug, met onder meer wissels aan de top en een resem eisen van de Nationale Bank, de toezichthouder voor de financiële sector.

Volgens onze informatie is het overgrote deel van die werkpunten intussen afgehandeld. Ook wat betreft het aantrekken van een nieuwe aandeelhouder, de opvallendste verandering waarop de Nationale Bank aandrong, is flink vooruitgang geboekt.

Helft

Meerdere bronnen zeggen dat Merit Capital een nog niet met naam bekende Britse vermogensbeheerder bereid heeft gevonden om voor de lange termijn te investeren in de onderneming. De partij, die als ‘erg professioneel’ wordt omschreven en ook aanwezig is op de institutionele markt, gaat mogelijk de helft van Merit verwerven.

Dat is alvast de piste die prioritair wordt bewandeld. ‘Maar er zijn met dezelfde investeerder ook andere scenario’s mogelijk’, zegt een bron. Het is wel nog wachten op de zegen van de Nationale Bank voor de nieuwe constructie. Bij Merit Capital wou niemand commentaar geven.

Brexit

De interesse van de Britten in ons land is gegroeid door de aankomende brexit, die financiële spelers van over het Kanaal naar het Europese vasteland doet kijken. De vermogensbeheerder moet Merit helpen uitbouwen en het roer helpen omgooien, naar meer gestandaardiseerd en goedkoper portefeuillebeheer. Er zou ook een specifieke focus komen op klanten uit de sport- en entertainmentsector.

Het is niet duidelijk of de intrede zal leiden tot de (gedeeltelijke) exit van bestaande aandeelhouders. In de wandelgangen is sprake van een scenario waarbij twee bestaande aandeelhouders naast de Britten in het kapitaal blijven.

De grootste aandeelhouders van Merit Capital zijn de Nederlander Jan Tops (30%) en de oprichter Leo De Backer (27%). De liberale politici Jacky Buchmann en Karel De Gucht bezitten naar verluidt elk nog een belang van 12 procent en de West-Vlaamse ondernemer Marc De Waele, een van de investeerders achter het teloorgegane zonnepanelenbedrijf Enfinity, heeft 9 procent in handen.

Kapitaalverhoging

Merit, dat al geruime tijd verlieslatend is, voerde onlangs ook een zoveelste kapitaalverhoging door, van iets meer dan een kwart miljoen euro. Die operatie heeft onder meer te maken met de hoge onkosten voor de aanpassing aan de nieuwe MiFID-regels voor de sector. Daardoor werd het eigen vermogen aangetast. Het vers geld maakt de buffer wat comfortabeler.