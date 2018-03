Brussel verliest glans als financieel centrum

Brussel is met vijf plaatsen gezakt in de internationale ranking van financiële centra. Londen blijft met voorsprong 's werelds belangrijkste financiële hotspot.

Hoewel onze hoofdstad de voorbije maanden enkele financiële dienstverleners wist weg te lokken uit Londen, bleek dat niet genoeg om haar internationale positie als financieel centrum op te krikken.

Integendeel, in de rangschikking die de consultant Z/Yen twee keer per jaar publiceert, blijkt dat Brussel flink wat glans heeft verloren.

In vergelijking met de top die Z/Yen in september publiceerde, is Brussel met vijf plaatsen teruggevallen tot de 62ste plaats. Brussel staat lager dan steden als Amsterdam, Parijs of Luxemburg. Maar ook Dublin, Stockholm of zelfs het Poolse Warschau genieten meer aanzien als financieel centrum.

Sectorspecialisten verwezen al meermaals naar het gebrek aan grote internationale spelers en de weinig stabiele fiscale wetgeving als grote hinderpalen voor Brussel.

Brexitnervositeit

Maar dit keer lijkt ook de aanhoudende onzekerheid over de brexit een rol te spelen, leert de enquête. De speculatie over wie de meeste Londense huizen zal binnenhalen door de brexit veroorzaakt enorme schommelingen in de rankings, luidt het.

Behalve Brussel, een jaar geleden wel een stijger in de lijst, verliezen ook andere belangrijke centra glans. Amsterdam en Luxemburg verliezen bijvoorbeeld respectievelijk veertien en zeven plaatsen. Frankfurt daalt negen plaatsen. Parijs kruipt dan weer twee trapjes hoger.