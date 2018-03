Brusselse brexittrofeekast oogt bedroevend leeg

Drie vragen aan Euroclear-CEO Lieve Mostrey

Waarom wil Euroclear zijn Londense hoofdwartier naar Brussel verhuizen?‘

Lieve Mostrey: We doen dit eigenlijk als voorzorgsmaatregel, omdat we nog maar weinig weten over wat de mogelijke impact van de brexit zal zijn. Voor alle duidelijkheid: we blijven wel nog altijd klanten bedienen via een filiaal in het VK.’‘We verhuizen nu de Britse holding die historisch gezien al jaren boven de verschillende Euroclear-filialen stond. Het zijn ook die filialen die instaan voor onze dagelijkse werking. Op hooguit een tot twee functies zal deze verhuis geen extra jobs opleveren voor ons filiaal in Brussel.’

De topholding boven Euroclear was gevestigd in Londen. Maar ze betaalde wel belastingen in Zwitserland.

Mostrey: ‘Ook dat is nog een historische erfenis. Sinds enkele jaren heeft de Britse holding eigenlijk nog weinig substantie en zijn het onze filialen die belasting betalen aan de overheid waar ze gevestigd zijn.’‘Vandaag is Euroclear Bank in België het grootste filiaal van de groep, en we zijn al jaren een trouwe belastingbetaler. Vorig jaar is het belastingtarief hier opgelopen tot 30 procent. De komst van de Britse holding zal fiscaal dus nauwelijks een impact hebben.’

Euroclear is een van de hoekstenen van Brussel als financieel centrum. Ons land heeft tot dusver nog niet veel nieuwe spelers kunnen binnenhalen als gevolg van de brexit.

Mostrey: ‘België richt zich vooral op financiële marktinfrastructuur. En de recente komst van de geldtransferdienst Moneygram bewijst dat we toch geloofwaardig zijn als het gaat om betaaldiensten. In het algemeen hebben nog niet heel veel instellingen Londen verlaten.’‘ De aankondigingen die je tot dusver zag, lijken me vooral noodoplossingen omdat de onzekerheid over de brexit zo groot is. Ik denk dat de echte stroom van bedrijven die het VK willen verlaten voor het continent pas op langere termijn, binnen vijf à tien jaar, op gang zal komen.’