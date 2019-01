Btw-arrest kan banken miljoenen kosten

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie maakt het voor banken en verzekeraars een pak complexer om de btw op hun investeringen te recupereren. De factuur dreigt daardoor fors op te lopen.

Banken en verzekeraars kunnen maar in een aantal gevallen de btw op hun kosten fiscaal aftrekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor investeringen in nieuwe IT-systemen. Het berekenen van die fiscale aftrek is allesbehalve eenvoudig. Het gros van de financiële instellingen beschikt over een filiaal in het buitenland, waar doorgaans een ander btw-regime heerst.

Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt de situatie er alleen maar complexer op. In een zaak tussen de zakenbank Morgan Stanley en de Franse fiscus heeft het Hof in Luxemburg beslist dat financiële instellingen hun btw-aftrek niet alleen ‘lokaal’ moeten berekenen, in het land waar het hoofdhuis van de moedergroep is gevestigd. Ze moeten ook nagaan of de diensten waarvoor de kosten werden gemaakt ook in het buitenland worden aangeboden en of die daar ook aan de btw zijn onderworpen.

Zware gevolgen

Technische materie, maar het arrest kan bijzonder zware gevolgen hebben voor de Europese financiële sector, zegt Bart Buelens, btw-specialist van het advocatenkantoor Bloom Law. ‘Voor banken en verzekeraars is dat een negatieve uitspraak: het lijkt nagenoeg onbegonnen werk om tot in detail uit te rekenen wat je nog kan recupereren.’

Sommige financiële instellingen dreigen dubbel getroffen te worden door de fiscale verschillen tussen de Europese lidstaten. bart buelens BTW-expert Bloom Law

De advocaat geeft een concreet voorbeeld. ‘Stel dat een bank met bijhuizen in verschillende Europese lidstaten een IT-systeem ontwikkelt dat voor kredietverlening en betaalverkeer wordt gebruikt. Dan moet je tot in de kleinste details gaan uitspitten in welke mate je al die verschillende diensten hebt aangeboden, welke omzet je daarop hebt gerealiseerd en hoe die omzet zowel in België als in het buitenland fiscaal wordt bekeken. Op die basis wordt dan een aftrekpercentage vastgesteld. Alsof dat niet genoeg is, heeft het Europese Hof nu beslist dat je als bank altijd het minst voordelige percentage moet toepassen.’

Voor Europese financiële instellingen, die al steen en been klagen over de steeds strenger wordende regelgeving, kan de factuur fors oplopen. ‘Hoeveel de schade precies bedraagt, valt moeilijk te becijferen, maar je kan de impact van dit arrest moeilijk onderschatten’, zegt Buelens.

Tientallen miljoenen

‘Enkele jaren geleden deed het Europese Hof al een gelijkaardige uitspraak, waardoor de fiscale vrijstelling tussen hoofdhuizen en bijhuizen in bepaalde gevallen werd afgeschoten. Daardoor liepen de kosten voor een multinationale bank al snel op tot in de tientallen miljoenen.’

Sommige instellingen dreigen dubbel te worden getroffen door discrepanties in de aanpak tussen lidstaten.

Op basis van dat eerdere Europese arrest nam de Belgische fiscus al een strenge houding aan ten opzichte van buitenlandse financiële instellingen met een bijhuis in België. Daardoor kan het nieuwe Europese arrest mogelijk een minder zware impact hebben op de sector dan in andere lidstaten.