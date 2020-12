Bulgaarse 'cocaïnekoning' brengt bankreus Credit Suisse in verlegenheid

Het Zwitserse gerecht heeft de bankgigant Credit Suisse en een van zijn managers in verdenking gesteld in een langlopende zaak rond Bulgaarse maffiosi. De bank zou te weinig ondernomen hebben om te vermijden dat Bulgaarse drugshandelaars hun opbrengsten jarenlang konden witwassen.

De zaak waarvoor Credit Suisse onder vuur komt te liggen gaat al terug tot 2008. Toen openden Zwitserse speurders een onderzoek naar een Bulgaarse worstelaar van wie ze vermoedden dat hij sinds het begin van de jaren 2000 als drugskoerier optrad. Later zou de man ook anderen inschakelen om drugs van Zuid-Amerika naar Europa te smokkelen.

Dat gebeurde in opdracht van een Bulgaarse drugsbende, die geleid werd door Evelin Banev. Die Bulgaarse 'cocaïnekoning' werd al in meerdere Europese lidstaten veroordeeld.

De opbrengsten die de bende jarenlang uit de verkoop van drugs puurde, werden op Zwitserse bankrekeningen gezet en gebruikt om vastgoed te kopen. De worstelaar werd drie jaar geleden al veroordeeld voor witwassen - zijn grootste wapenfeit was dat hij in 2006 meer dan 4 miljoen Zwitserse frank in kleine coupures van Barcelona naar Zwitserland smokkelde.

Manager in het vizier

Ondertussen hield het Zwitserse gerecht nog een manager van Credit Suisse en de bank zelf in het vizier. Nu wordt de manager er officieel van beschuldigd dat ze zakelijke relaties onderhield met een Bulgaarse criminele organisatie. Via ingenieuze financiële structuren zou ze de bende geholpen hebben liefst 140 miljoen Zwitserse frank wit te wassen.

Credit Suisse wordt dan weer aangeklaagd omdat de bank te weinig ondernomen heeft om die witwaspraktijken te vermijden. In 2007 had het gerecht opgedragen beslag te leggen op 35 miljoen frank aan verdachte tegoeden, maar de bank heeft die volgens de aanklacht nooit bevroren. 'Nochtans was Credit Suisse al zeker sinds 2004 op de hoogte van de misstappen', zegt het gerecht donderdag in een statement. 'Het feit dat de bank alles liet begaan tot 2008 en mogelijk daarna verhinderde of werkte zelfs tegen de opsporing van die witwaspraktijken.'

In een reactie zegt Credit Suisse 'compleet verbaasd' te zijn over de aanklacht. De bank ontkent alle beschuldigingen. Er staat dan ook veel op het spel als de bank veroordeeld wordt: naast een bescheiden maximumboete van 5 miljoen Zwitserse frank kan de bank gedwongen worden een deel van de winsten die ze de voorbije jaren boekte terug te storten aan de overheid.

Zowat overal in Europa staat de strijd tegen witwassen bijzonder hoog op de agenda bij toezichthouders en speurders. Zeker sinds de Nederlandse grootbank ING twee jaar geleden een monsterschikking van 775 miljoen euro trof om vervolging in een witwaszaak te vermijden staan vooral de banken op de radar van de regulatoren.

In België werd de bankgroep Degroof Petercam aan de ketting gelegd nadat een audit had uitgewezen dat de bank zwaar in gebreke was gebleven bij het naleven van de regels tegen witwassen.