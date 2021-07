Bunq-oprichter Ali Niknam miljardair na kapitaalronde

De Nederlandse neobank Bunq haalt het Brits-Amerikaanse investeringsfonds Pollen Street Capital binnen in een eerste kapitaalronde van 193 miljoen euro, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 1,6 miljard euro.

Dat maakt van oprichter Ali Niknam - op papier - een miljardair. Tot voor de transactie had Niknam zelf nog alle aandelen van de internetbank in handen. Bunq gebruikt een groot deel (141 miljoen euro) van het verse kapitaal voor de overname van de Ierse kredietverstrekker Capitalflow, die in handen was van Pollen. Een vestzak-broekzakoperatie waardoor Bunq in ruil voor een paar procent van zijn aandelen de Capitalflow in handen krijgt.

De 193 miljoen euro is het hoogste bedrag dat ooit in een eerste kapitaalronde door een Europees fintechbedrijf is opgehaald, schrijft Het Financieele Dagblad. Voor Bunq is de overname van de Capitalflow cruciaal.

Winstgevend

Tot nu toe betaalt het bij de ECB strafrente voor de tegoeden die Bunq-klanten op hun rekening hebben staan. Nu kan Bunq dat geld aan het werk zetten bij de kredietverstrekker en wordt de neobank voor het eerst winstgevend. Capitalflow is in Ierland een middelgrote verstrekker van leningen voor bedrijfsmiddelen en hypotheken.

Niknam richtte de hippe internetbank Bunq in 2012 op met geld dat hij verdiend had met webhostingbedrijf TransIP. Ondertussen is het bedrijf in dertig Europese landen actief, waaronder België. In tegenstelling tot veel andere neobanken is Bunq niet gratis: de goedkoopste formule kost in ons land 2,99 euro per maand, de duurste zakelijke rekening kost 20,99 euro.